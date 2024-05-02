На отца Леди Гаги напали в Нью-Йорке

«На меня только что напали возле моей церкви. Было 7:30 утра, и я не знаю, бездомный ли он, но он был немного встревожен… Сначала он толкнул пастора церкви. А потом он спустился по лестнице и последовал за мной», - заявил мужчина.

О нападении гость студии упомянул, когда говорил о том, что в мегаполисе сильно снизился уровень безопасности на фоне яростных антиизраильских протестов, захвативших городские кампусы Колумбийского и Нью-Йоркского университетов.

Большую часть вины за происходящее в городе он возлагает на администрацию президента США Джо Байдена.

«Город стал небезопасным по нескольким причинам, не только из-за преступности. Теперь там хаос… Я могу вам сказать, что больше всего мы пострадаем от экономики. И это устойчивое снижение с тех пор, как появилась новая администрация, мэр, преступность и новички», – объяснил Джерманотта. Он уточнил, что за последние годы количество бизнесов в Нью-Йорке сократилось на треть.

Леди Гага, чье настоящее имя Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, похоже, придерживается более либеральной политики, чем ее отец, но обычно держит свои взгляды в тайне. Она горячо поддерживала Джо Байдена на выборах и даже выступила на его инаугурации.