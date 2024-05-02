Сальма Хайек и Пенелопа Крус рассказали, как едва не погибли: «Я думала, что мы умрем!»

«Ты всегда боялась летать и постоянно давала мне инструкции на тему того, что мне делать, если ты умрешь в катастрофе! В тот день мы были на борту вдвоем, когда в самолете произошла чрезвычайная ситуация. Нам пришлось приземлиться в мексиканской глуши.

Я знала, что это произойдет, поскольку видела, как стюардесса выходила из кабины и хватала кислород. Я видела, как ты пыталась успокоиться. Нам стоило бы снять фильм об этом!» - рассказала Хайек и добавила, что крепко держала подругу на протяжении всего полета.

Несмотря на поддержку подруги, Пенелопа призналась, что тогда задумалась о самом страшном. «Ты сказала мне тогда кое-что, что я никогда не забуду. Ты сказала: "Я думала, что мы умрем. Но умрем мы вместе, а значит, все будет хорошо"».