Сильный толчок для борьбы: что помогает Кейт Миддлтон лечить онкологию

И теперь Кейт получила сильный физический и психический толчок от новости о том, что король выздоравливает и может вернуться к исполнению государственных обязанностей, помогая ей самой бороться со смертельным заболеванием, рассказала журналистка Дженни Бонд.

Она сказала: «Я думаю, что Кейт очень предана своей роли, и она знает, что в рядах королевской семьи образовался огромный пробел: она не работает, Уильям не работает из-за нее, и король не работает».

Принцесса Кейт получила огромный толчок в борьбе с раком благодаря улучшению здоровья короля Чарльза, утверждает ведущий королевский эксперт.

«Так что Чарльз, вернувшийся к выполнению некоторых публичных обязанностей, безусловно заставит ее чувствовать себя, я думаю, немного более расслабленной относительно отдыха, в котором она так нуждается и в котором она так хочет».

Принцесса отошла от своих публичных обязанностей, поскольку она продолжает профилактическую химиотерапию от неизвестной формы рака. Пробелы в составе королевской семьи были очевидны в последние месяцы, но теперь Букингемский дворец выдал дорожную карту возвращения короля к выполнению государственных обязанностей.

Бонд добавила: «Они собираются начать с очень своевременного визита. Король с королевой посетят онкологический центр, где встретятся с медицинскими специалистами и пациентами». В июне по просьбе правительства монарх примет с государственным визитом императора и императрицу Японии.

Пока нет никакой информации о том, когда принцесса Уэльская вернется к исполнению государственных обязанностей.