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Ирина Шейк показала, как выглядит на фото в паспорте

Limon.ee
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Ирина Шейк
Ирина Шейк Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Редко кто умудряется выглядеть хорошо на снимке в документах.

Как известно, у большинства людей в паспорте присутствует не самое удачное фото. Любой теряет все свое очарование перед казенным объективом фотографа, мастерящего снимки для документов.

Только не Ирина Шейк - супермодели не ведомы эти проблемы. Так, красотка поделилась фотографией из своего паспорта с подписчиками. 

Никто и не сомневался, что модели удается даже на фото для удостоверения личности выглядеть так, будто она только что сошла с подиума. Впрочем, на работе, во время съемок для глянца, Шейк выглядит вовсе не так официально.

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