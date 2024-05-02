Ирина Шейк показала, как выглядит на фото в паспорте

Как известно, у большинства людей в паспорте присутствует не самое удачное фото. Любой теряет все свое очарование перед казенным объективом фотографа, мастерящего снимки для документов.

Только не Ирина Шейк - супермодели не ведомы эти проблемы. Так, красотка поделилась фотографией из своего паспорта с подписчиками.

Никто и не сомневался, что модели удается даже на фото для удостоверения личности выглядеть так, будто она только что сошла с подиума. Впрочем, на работе, во время съемок для глянца, Шейк выглядит вовсе не так официально.