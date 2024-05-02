Во вторник, 30 апреля, Донс впервые вышел на большую сцену Евровидения в Мальмё, Швеция, где провел первую репетицию. Зрители были удивлены тем, что выступление Дона совершенно отличалось от того, что можно было увидеть на национальном отборе. Но самую большую дискуссию вызвал наряд музыканта.
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Наряд латвийского исполнителя на Евровидении всех удивил. Но у него есть особое значение
Автор костюма - художник Кашерс (Каспарс Блюм-Блюманис), для которого это далеко не первая работа с участниками Евровидения.