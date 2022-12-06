Популярный астролог и публицист Павел Глоба назвал единственный знак зодиака, который поймает удачу за хвост в декабре 2022 года, пишет TopNews.
Счастливый случай: Глоба назвал один знак Зодиака, которому повезет прямо под Новый год
Счастливый случай: Глоба назвал один знак Зодиака, которому повезет прямо под Новый год
Счастливчиками станут Раки. Но есть один нюанс: Глоба предупреждает, что к своему счастью они должны быть готовы. Со стороны шанс на благополучие может показаться чем-то иным, например, может выглядеть как просьба о помощи. Если вы готовы открыть ему свои двери (а значит и взять на себя ответственность), Вселенная не поскупится на подарки.
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