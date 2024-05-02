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Латвийский рэпер Платина, задержанный спецназом на сцене, покинул Россию и объявил европейский тур

Limon.ee
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В субботу, 27 апреля, латвийский рэпер Платина (наст. имя - Роберт Плаудис), которого российский суд решил выдворить из страны, покинул РФ.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, на концерте в Томске (Россия) был задержан латвийский рэпер Платина. Во время выступления в клубе Face на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они увели его за кулисы.... Известно, что латвийскому рэперу был назначен штраф и до выдворения он находился в спецприемнике.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня в этой непростой ситуации...»

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