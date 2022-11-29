Читатель зол на компанию Tallink: это просто возмутительно, все выходные испорчены!

Фото: Личный архив автора

Фото: Личный архив автора

Даниэль рассказал, что рекламу нового судна MyStar видел буквально везде. Письмо читателя настолько гневное, что нам пришлось его подредактировать, чтобы опубликовать на портале. «Реклама звучала так заманчиво из каждого утюга», – говорит читатель Limon.ee, клюнувший на рекламу. Он с друзьями решил отправиться в Хельсинки на новеньком пароме, но за день до поездки в приложении отображалось совсем другое судно. Это был тот самый редкий случай, когда компания собралась в Хельсинки не ради Хельсинки, а ради нового парома.

«Это просто возмутительно, выходные испорчены! Они изменили бронирования своим клиентам и даже ничего не сообщили. Просто поменяли и всё!

Я должен был отправиться в путешествие на MyStar, за день до отправления захожу в бронь, и вижу что всё изменено, едем на других судах. На почте пусто, никакого сообщения. Мы выбрали Tallink только из-за нового парома, в противном случае мы бы не переплачивали всей компанией и поплыли бы паромом Viking Line, но уже поздно было что-то менять», – поделился Даниэль.

На сайте компании Tallink сказано:

«Прибытие MyStar задерживается, поэтому брони на паром изменены автоматически, о чем мы уведомим пассажиров смс-сообщением. До оформления изменений бронирования не отображаются в наших онлайн-каналах. В сложившейся ситуации служба поддержки может быть перегружена».