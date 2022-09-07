ФОТО И ВИДЕО ⟩ На новых фотографиях королевы Елизаветы II видно нечто, что обеспокоило людей

Королева Великобритании Елизавета II приняла Лиз Трасс в замке Балморал в Шотландии 6 сентября и утвердила ее в качестве нового премьер-министра Великобритании, а также попросила ее сформировать новое правительство, пишет Elu24.
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На снимке, опубликованном на официальной странице Букингемского дворца, королева запечталена во время встречи с новым главой правительства в гостиной замка Балморал. На Ее Величестве очень скромная, практически домашняя одежда: юбка в клетку, светлая блуза, поверх которой она надела светло-серую кофту. Королева опирается на трость.
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