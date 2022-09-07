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ФОТО И ВИДЕО ⟩ На новых фотографиях королевы Елизаветы II видно нечто, что обеспокоило людей

Инна-Катрин Хейн
На новых фотографиях королевы Елизаветы II видно нечто, что обеспокоило людей
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Королева Елизавета II 6 сентября 2022 года.
Королева Елизавета II 6 сентября 2022 года. Фото: EPA/Andrew Milligan / POOL/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II приняла Лиз Трасс в замке Балморал в Шотландии 6 сентября и утвердила ее в качестве нового премьер-министра Великобритании, а также попросила ее сформировать новое правительство, пишет Elu24.

На снимке, опубликованном на официальной странице Букингемского дворца, королева запечталена во время встречи с новым главой правительства в гостиной замка Балморал. На Ее Величестве очень скромная, практически домашняя одежда: юбка в клетку, светлая блуза, поверх которой она надела светло-серую кофту. Королева опирается на трость.

Однако одна деталь обеспокоила тех, кто увидел фотографии. А именно, на правой руке 96-летнего монарха можно увидеть темно-фиолетовое пятно.

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