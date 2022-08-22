Легенда мировой оперы Натали Дессей: «В Эстонию я бы хотела привезти свою семью!»

– Наша встреча произошла много лет назад, когда мы с моим другом – оперным режиссером Лораном Пелли решили поставить спектакль по мотивам песен Леграна для Тулузской оперы. Шоу так и не состоялось, но с тех пор мы подружились навсегда.

– Вы записали два диска один из которых «Entre elle et lui - Natalie Dessay sings Michel Legrand» получил статус золотого во Франции. Тебе легко далась эта музыка? Чувствовала ли ты связь и помогал ли сам маэстро в написании новой для тебя программы?

– Музыка и особенно песни Мишеля всегда были со мной. Прежде всего, если бы мы не встретились, я думаю, я бы никогда не сделал решительный шаг и не перешла бы от оперы к джазу, к театру и к мюзиклам. И надо сказать, что мелодии Мишеля тоже подвергли тесситурным испытаниям. Он даже высмеял это в песне «Rien n'est grand dans les aigus», которую он написал для своей сестры и которую могла петь только она.

– Все без исключения отмечают твой невероятный актерский талант, да и сама ты говорила, что для тебя важнее перевоплотиться на сцене, жить героиней, а не просто спеть. Скажи, складывается ли у тебя роман с драматическим театром и кинематографом? Были ли интересные предложения?