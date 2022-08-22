В пятницу, 26 августа, в столичном концертном зале Alexela выступит Натали Дессей – оперная певица, искусству которой рукоплескали Париж и Вена, Лондон и Нью-Йорк представит в Эстонии свою программу «Очаровательный Легран».
Легенда мировой оперы Натали Дессей: «В Эстонию я бы хотела привезти свою семью!»
Натали Дессей – легенда мировой оперы, подлинное национальное достояние Французской республики и настоящий бриллиант мировой оперной сокровищницы. Поклонники дивы не перестают восхищаться непревзойдённой чистотой исполненных ею партий. Ее роли в Сказках Гофмана или Волшебной флейты настолько эталонно исполнены, что как будто были написаны специально для нее. Для своего концерта в Таллине, Дессей подготовила программу, которая крайне редко покидает пределы Франции.
Совместно с французским джазовым квартетом она исполнит, пожалуй, свою саму трогательную историю – «Очаровательный Легран». В этот вечер певица исполнит самые известные произведения великого композитора.
Накануне приезда в Таллинн оперная дива ответила на несколько вопросов.
– Натали, это твой первый визит в Эстонию. Были ли предложения выступить ранее и хотела бы ты посетить страну как турист?
– Я очень счастлива впервые приехать в Эстонию. У меня никогда не было возможности приехать в эту страну ни профессионально, ни лично. Конечно, я хотел бы остаться подольше и пригласить семью, но в летние месяцы, как и у многих моих коллег-певцов, у меня много концертов по всей Франции и Европе. К сожалению, сейчас не лучшее время для отдыха, особенно после долгих месяцев изоляции и пандемии, но я обязательно приеду сюда и захочу увидеть эту прекрасную страну.
– Программа с Леграном одна из самых красивых, не только твоих, но и вообще. Мишель Легран – бессмертный классик, его песни знают все. Но помнишь ли ты вашу первую встречу?
– Наша встреча произошла много лет назад, когда мы с моим другом – оперным режиссером Лораном Пелли решили поставить спектакль по мотивам песен Леграна для Тулузской оперы. Шоу так и не состоялось, но с тех пор мы подружились навсегда.
– Вы записали два диска один из которых «Entre elle et lui - Natalie Dessay sings Michel Legrand» получил статус золотого во Франции. Тебе легко далась эта музыка? Чувствовала ли ты связь и помогал ли сам маэстро в написании новой для тебя программы?
– Музыка и особенно песни Мишеля всегда были со мной. Прежде всего, если бы мы не встретились, я думаю, я бы никогда не сделал решительный шаг и не перешла бы от оперы к джазу, к театру и к мюзиклам. И надо сказать, что мелодии Мишеля тоже подвергли тесситурным испытаниям. Он даже высмеял это в песне «Rien n'est grand dans les aigus», которую он написал для своей сестры и которую могла петь только она.
– Все без исключения отмечают твой невероятный актерский талант, да и сама ты говорила, что для тебя важнее перевоплотиться на сцене, жить героиней, а не просто спеть. Скажи, складывается ли у тебя роман с драматическим театром и кинематографом? Были ли интересные предложения?
– Мне нравится, как развивается моя карьера в театре, я уже сыграла в нескольких пьесах. Сейчас у меня много проектов, поступают интересные предложения, к сожалению, все еще из-за плотного графика, не все из них я могу принять, но кто знает, может быть, в следующий раз я приеду в Эстонию уже со спектаклем.
– Можешь ли ты рассказать про творческие планы с Квартетом Пьера Буссаге, это сотрудничество также можно назвать слаженным, есть ли у тебя в планах расширить джазовую программу другими композиторами?
— Вместе с Пьером у нас есть большой репертуар Мишеля Леграна, который мы можем долго исследовать вместе. У меня также, есть шоу о французском певце и композиторе Клоде Нугаро, в котором я гастролирую с Иваном Кассаром, еще одним талантливым французским музыкантом.
– Оперное искусство все-таки очень консервативное, а джаз и шансон- истории хочется которые хочется подпевать вместе с артистом. Как ты к этому относишься? Зрители подпевают вместе с тобой на концертах?
— Песни Мишеля Леграна очень популярны, особенно из фильмов Жака Деми, или те, что он написал для голливудских фильмов. И поэтому я рада, когда зритель с первых аккордов узнает что-то свое любимое и поет вместе со мной, я чувствую это. Это просто фантастика. Это действительно то, чего я не знала в опере. Это непосредственное общение со зрителем, обмен энергией, эмоциями. И мне чертовски нравится это чувство!