Бритни Спирс объявила, что ждет третьего ребенка

Как только 40-летняя Бритни освободилась от тотального контроля своих родственников, она тут же заявила, что планирует завести еще детей. В этом ее поддерживал и жених Сэм Асгари. «На Рождество мы будем активно делать детей. Так и проведем праздники», – признавался он.

Видимо, влюбленные придерживались этого плана и теперь они с радостью сообщили о беременности Бритни. «Я так сильно похудела. Думала, Боже, что с моиv желудком? Муж сказал: нет, ты не беременна, глупышка! И вот я сделала тест на беременность, и... Ну что ж, у меня будет ребенок!» К слову, ее старшим сыновьям – Джейдену и Шону, отцом которых является танцор Кевин Федерлайн, уже 15 и 16 лет.

Блондинка поражена, как быстро растет ее живот, что она даже подумала: «Что, если у меня будет двое... Я могу просто потерять их». Певица опасается насчет своего здоровья и надеется, что беременность пройдет хорошо.