Долгие годы Бритни не имела возможности стать матерью еще раз из-за запрета ее отца. Но теперь Спирс распоряжается своей жизнью сама, поэтому теперь она с нетерпением ждет малыша! Этим известием поп-звезда поделилась в личном блоге, пишет Starhit.ru.
Бритни Спирс объявила, что ждет третьего ребенка
Как только 40-летняя Бритни освободилась от тотального контроля своих родственников, она тут же заявила, что планирует завести еще детей. В этом ее поддерживал и жених Сэм Асгари. «На Рождество мы будем активно делать детей. Так и проведем праздники», – признавался он.
Видимо, влюбленные придерживались этого плана и теперь они с радостью сообщили о беременности Бритни. «Я так сильно похудела. Думала, Боже, что с моиv желудком? Муж сказал: нет, ты не беременна, глупышка! И вот я сделала тест на беременность, и... Ну что ж, у меня будет ребенок!» К слову, ее старшим сыновьям – Джейдену и Шону, отцом которых является танцор Кевин Федерлайн, уже 15 и 16 лет.
Блондинка поражена, как быстро растет ее живот, что она даже подумала: «Что, если у меня будет двое... Я могу просто потерять их». Певица опасается насчет своего здоровья и надеется, что беременность пройдет хорошо.
Спирс также отметила, что будет как можно меньше посещать общественные места. Виной тому надоедливые папарацци. Бритни вспомнила, как во время первых двух беременностей журналисты не давали ей пройти и шага, из-за чего она страдала депрессией. Чтобы не допустить повторения грустных сценариев, певица займется своим психологическим и физическим здоровьем: «На этот раз я буду заниматься йогой каждый день! Распространяя много радости и любви».