Затравленная за лишний вес женщина стала моделью и начала зарабатывать миллионы

33-летняя британка Даниэль Гардинер (Danielle Gardiner) рассказала, что значительно поправилась во время и после беременности в 22 года, из-за чего окружающие начали регулярно критиковать ее внешность. Героиня материала была закомплексованной и неуверенной в себе, годами пыталась похудеть и избегала контактов с людьми, пишет Lenta.ru.

Когда ее сыну исполнилось пять лет, женщина увидела в Facebook рекламу семинара об уверенности в себе от компании Miss Curvaceous UK, которая сотрудничает с плюс-сайз-моделями, и подала заявку на участие. «Семинар научил меня любить себя. Я поняла, что красота принимает разные формы и размеры. Я почувствовал прилив вдохновения впервые за многие годы», — призналась она.