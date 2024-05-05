Раскрыта трогательная причина, почему Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл

Анонимный инсайдер рассказал изданию, что Уэльские мотивированы загладить вину ради своих троих детей.

«Они хотят отношений с Меган и Гарри, и они не хотят, чтобы острота перешла к следующему поколению», - рассказывает источник, близкий к королевским персонам.

Оказалось, что Сассекские чувствуют то же самое, желая, чтобы их дети поддерживали отношения со своими двоюродными братьями и сестрой.

Первый в очереди на британский престол принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон являются родителями десятилетнего принца Джорджа, девятилетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Луи, а принц Гарри и его возлюбленная - четырехлетнего принца Арчи и двухлетней принцессы Лилибет Дианы.

Как известно, принц Гарри собирается вернуться в Великобританию уже 8 мая 2024 года на церемонию празднования десятилетия Игр Непокоренных, что вызвало предположение, что герцог может встретиться с братом Уильямом и его женой Кейт, которая сейчас лечится от рака.

Впрочем, другой источник считает, что вряд ли состоится такая встреча с глазу на глаз.

«Их отношения остаются чрезвычайно разорванными», - отметил инсайдер.

Между женами сыновей короля Карла III и покойной принцессы Дианы также давно были недоразумения. В своих мемуарах «Запасной» принц Гарри рассказывал, что они серьезно поссорились перед свадьбой герцогов Сассекских в 2018 году, из-за чего Меган Маркл плакала.