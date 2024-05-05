ГОРОСКОП НА 5 МАЯ Овнов ожидают мелкие конфликты, а Львам придется принимать непростые решения

Не стоит спешить с покупками, особенно крупными. К сожалению, сегодня многие переоценивают свои финансовые возможности и тратят деньги на то, без чего легко обошлись бы. Подумайте дважды, прежде чем заключать какие-то сделки.

Овен

Вы склонны тревожиться по пустякам и принимать близко к сердцу то, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Возможны какие-то мелкие недоразумения, разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Но дело не дойдет до серьезного конфликта. Вскоре все уладится, взаимопонимание восстановится, от претензий и обид не останется и следа. Вторая половина дня радует приятными открытиями, удачными совпадениями. Известия, полученные в это время, могут повлиять на ваши планы. Некоторые Овны поймут, что способны добиться куда большего, чем ожидали.

Телец

Вы чаще обычного расстраиваетесь из-за пустяков, можете всерьез переживать из-за того, что даже не касается вас лично. Постарайтесь настроиться на более позитивный лад, ищите поводы для радости. Так вы увидите новые возможности, поймете, как лучше достичь давно поставленных целей. Для многих Тельцов сегодня будут особенно важными поддержка и одобрение близких. Можно проявлять инициативу в романтических отношениях: она наверняка не останется без ответа. Вы разберетесь в собственных чувствах и станете лучше понимать любимого человека.

Близнецы