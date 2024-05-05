Благоприятный день для общения. Сегодня дружелюбно настроены даже люди, которые обычно неохотно идут на контакт. Будет возможность обсудить какие-то интересные вопросы с единомышленниками, поговорить о планах, важных для каждого. Возможно, вы получите информацию, которая поможет принять верные решения.
ГОРОСКОП НА 5 МАЯ ⟩ Овнов ожидают мелкие конфликты, а Львам придется принимать непростые решения
Не стоит спешить с покупками, особенно крупными. К сожалению, сегодня многие переоценивают свои финансовые возможности и тратят деньги на то, без чего легко обошлись бы. Подумайте дважды, прежде чем заключать какие-то сделки.
Овен
Вы склонны тревожиться по пустякам и принимать близко к сердцу то, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Возможны какие-то мелкие недоразумения, разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Но дело не дойдет до серьезного конфликта. Вскоре все уладится, взаимопонимание восстановится, от претензий и обид не останется и следа. Вторая половина дня радует приятными открытиями, удачными совпадениями. Известия, полученные в это время, могут повлиять на ваши планы. Некоторые Овны поймут, что способны добиться куда большего, чем ожидали.
Телец
Вы чаще обычного расстраиваетесь из-за пустяков, можете всерьез переживать из-за того, что даже не касается вас лично. Постарайтесь настроиться на более позитивный лад, ищите поводы для радости. Так вы увидите новые возможности, поймете, как лучше достичь давно поставленных целей. Для многих Тельцов сегодня будут особенно важными поддержка и одобрение близких. Можно проявлять инициативу в романтических отношениях: она наверняка не останется без ответа. Вы разберетесь в собственных чувствах и станете лучше понимать любимого человека.
Близнецы
Начало дня может быть непростым. Едва ли в это время вам удастся избежать путаницы и неразберихи, сразу повести себя правильно. Некоторые Близнецы допускают досадные ошибки из-за невнимательности, что-то упускают из виду. К счастью, рядом есть человек, который вовремя укажет вам на такие промахи и поможет все исправить. Вторая половина дня будет совсем другой. Влияние позитивных тенденций становится все заметнее, у вас многое получается отлично. Станет гораздо проще ладить с окружающими. Самых близких людей вы будете понимать с полуслова.
Рак
Очень благоприятный день с точки зрения общения. Вы хорошо понимаете окружающих, быстро догадываетесь, что на душе у людей, о которых вы почти ничего не знаете. Легко подружиться с новыми знакомыми, им нравятся все ваши предложения и идеи. Порой сложно сосредоточиться на привычных делах, они кажутся вам слишком однообразными и скучными. Но вы все же стараетесь справиться как можно лучше, и не допускаете ошибок. Вечером может заглянуть в гости старый знакомый. Вас наверняка обрадует этот неожиданный визит.
Лев
Благоприятный день для решения непростых вопросов. Тут вам помогают наблюдательность и умение реалистично смотреть на вещи. Никто не введет вас в заблуждение, не собьет с толку. Если потребуются союзники, вы найдете их без труда. Порой приходится заниматься несколькими делами сразу. Это довольно утомительно, но вам все же удается ничего не забыть, не перепутать, не упустить из виду. Хотя забот в течение дня будет немало, у вас останется время для отдыха. Общение с близкими радует многих представителей знака, дарит им жизненную энергию.
Дева
Начало дня может быть неудачным. Вы чаще обычного витаете в облаках, выдаете желаемое за действительное. Это мешает справиться с делами, вовремя довести начатое до конца. Влияние негативных тенденций не продлится долго. Вы быстро заметите, что ситуация меняется к лучшему, не растеряетесь, если представятся интересные возможности. Вторая половина дня обещает удачное решение вопросов, которые в последнее время вас беспокоили. Также это время хорошо подходит для примирения после ссоры, восстановления старых связей.
Весы
В начале дня будет много новых идей и смелых планов. Это подходящее время для того, чтобы взяться за что-то новое: вы быстро разбираетесь во всем, что прежде казалось очень сложным. Многие Весы находят опытных союзников и помощников, внимательно наблюдают за поведением окружающих и учатся на чужих ошибках. Вторая половина дня дает возможность отдохнуть и развлечься, приятно провести время в хорошей компании. Вероятны подарки и сюрпризы. В это время стоит быть осторожнее с друзьями: вы склонны тратить слишком много.
Скорпион
Старайтесь не придавать слишком большого значения мелочам. Возможно, сегодня не все будет идти легко и гладко. Но серьезных проблем не возникнет, а с любыми трудностями, которые могут появиться, вы справитесь. Это подходящий день для того, чтобы повидаться со старыми знакомыми. Если какие-то отношения в последнее время складывались сложно и напряженно, сейчас в них можно многое изменить к лучшему. Некоторых Скорпионов ждут знаки внимания, а также сюрпризы, которым представители знака будут очень рады.
Стрелец
Эмоциональный фон отличается напряженностью. Вы можете сердиться из-за мелочей, возмущаться, горячо спорить со всеми, кто хоть в чем-то с вами не согласен. Между тем, стоило бы разрядить обстановку, сгладить острые углы. Часто в этом помогает чувство юмора. Вы кого угодно способны развеселить. Подумайте, чем вы можете порадовать себя и близких; наверняка найдется способ поднять настроение всем. Вечером появляется много новых идей. Реализовать их немедленно вряд ли удастся, а вот записать стоит: вскоре вы вернетесь к задуманному.
Козерог
Очень благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете других людей, находите нужные слова, всегда поддерживаете тех, кто в этом нуждается. Часто вы отлично справляетесь с тем, что не удалось другим; окружающих это восхищает. Наверняка многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться. Будет возможность решить какие-то вопросы, в последнее время не на шутку беспокоившие и вас, и ваших близких. Пригодится который вы получили раньше: новые задачи напоминают те, с которыми вы справлялись раньше.
Водолей
Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. У вас появляются отличные идеи. Приступить к их реализации можно немедленно, так что не тратьте время напрасно. Чаще обычного приходится импровизировать, принимать решения на ходу. Вас это ничуть не смущает. Это благоприятный день для встреч в неформальной обстановке, общения с друзьями и другими близкими людьми. Вы быстро понимаете, что на душе у окружающих, находите нужные слова. Благодаря вашей деликатности отношения, которые в последнее время складывались напряженно, заметно изменятся к лучшему.
Рыбы
Благоприятный плодотворный день. Вы отлично справляетесь с любыми делами, даже самыми запутанными и сложными. Окружающие не всегда одобряют ваш подход к решению возникающих задач, но проходит немного времени, и все признают: вы выбрали верный путь. Подходит этот день и для общения с людьми, которые дороги вам, близки по духу. Можно договориться о каких-то совместных действиях. Часто новые общие планы оказываются такими масштабными, что дух захватывает. Но ничто не помешает вам реализовать задуманное.