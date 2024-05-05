ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как в Спасо-Преображенском соборе прошла пасхальная служба

Великая суббота, 4 мая, - это последний день перед Пасхой, в который верующие усиленно готовятся к празднеству. В Великую субботу верующие вспоминают погребение Иисуса. Согласно Библии, после смерти Христос посетил ад и спас некоторых ветхозаветных праведников, в том числе Адама и Еву.