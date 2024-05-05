В субботу, 4 мая, в самом сердце Таллинна в Спасо-Преображенском соборе незадолго до полуночи началось главное пасхальное богослужение. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как в Спасо-Преображенском соборе прошла пасхальная служба
Великая суббота, 4 мая, - это последний день перед Пасхой, в который верующие усиленно готовятся к празднеству. В Великую субботу верующие вспоминают погребение Иисуса. Согласно Библии, после смерти Христос посетил ад и спас некоторых ветхозаветных праведников, в том числе Адама и Еву.
Великая суббота является траурным днем, поэтому день проводят спокойно и без громких гуляний. А вечером, незадолго до полуночи, верующие отправляются на пасхальное богослужение.