СМОТРИТЕ Пользователи Сети обсуждают новые фото Мэттью Макконахи с обнаженными ягодицами: «Лучше бы вернулся в кино»

В честь праздника Синко де Майо и своего бренда текилы Pantalones Organic Tequila Мэттью и Камила сбросили штаны для нового дерзкого рекламного ролика, в котором они играют в пиклбол и показывают рецепт своего нового коктейля.

«Мы дорожим нашей текилой, а не нашими штанами», - поделились Мэтью и Камила в пресс-релизе. «Теперь люди говорят о текиле так же, как о вине. И хотя мы за то, чтобы страстно любить текилу, мы хотели напомнить людям, что, прежде всего, она должна приносить удовольствие».

Пара добавила: «Отсюда и пошло название Pantalones, и именно поэтому вы не увидите нас в них».

«Похоже, звезды уже готовы на что угодно»; «Эта реклама не имеет никакого смысла и вызывает только отвращение»; «Как вообще "брюки" на испанском связаны с текилой?; «Это уже безвкусно, знаменитостей нужно остановить»; «Лучше бы ты вернулся в кино, Мэтт!» - обсуждают читатели таблоида.