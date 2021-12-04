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ПРОСТО СУПЕР! ⟩ Эстонский дизайнер создала модную одежду, избрав ключевым словом русское «давай»

Эстонский дизайнер из Тарту Катрин Аасмаа сделала одежду с надписями на русском языке. Почему никто до нее не додумался до такого просто и популярного шага? Ответа нет. 

Толстовки, худи и майки очень просты. Они из хлопка, цены не кусаются, но люди, проходящие мимо, очень положительно реагируют на рейлы с этой одеждой. Продаются эти чудные вещи в атриуме торгового центра Viru Keskus. Прекрасный подарок на Новый год для подростка или действительно «нормального пацана». Согласитесь, 29 евро за футболку и 26 за розовенький свитшот с ДАВАЙ - нормально.

Катрин Аасмаа, как можно увидеть из ее дизайнерской биографии, не ровно дышит к России. Ее коллекция «КАТА» на виртуальной Таллиннской неделе моды в 2020 году родилась на улицах Петербурга - оригинальные наряды жительниц российской Северной столицы, великолепие Эрмитажа, церкви и музеи нашли отражение в творениях дизайнера. Катрин - обладательница премии в области дизайна одежды «Серебряная игла» в 2018 году.

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