ФОТО Побрил голову и притворялся, что болен раком: мужчина ради измены обманывал свою возлюбленную - порнозвезду

Дэвис, родившаяся в Новой Зеландии, но выросшая в Австралии, вспомнила, что во время празднования ее дня рождения бывший заявил, что страдает «раком костей» и ему «нужно идти домой».

«Я, очевидно, поверила ему. И он побрил волосы», – вспомнила она.

Однако на следующий день после того, как она спросила, хочет ли он позагорать, мужчина ответил, что у него рак кожи, что противоречило его предыдущему утверждению.

«Я такая: "О, черт возьми. Ты же говорил совсем другое". Он такой: "Я никогда не говорил, что у меня рак костей". А я такая: "Ты буквально сказал, что у тебя рак костей"», – вспомнила Дэвис.

Порнозвезда сказала, что стала еще более подозревать бойфренда, когда он прекратил отправлять ей регулярные видео о своих разных занятиях – забавном развлечении, которое он делал раньше.

Дэвис спросила, что он задумал, и услышала, что он был с подругой, добавив, что если она ему не верит, она может проверить его телефон.

На следующий день она обнаружила в его телефоне доказательства его измены.