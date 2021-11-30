Самый точный гороскоп на декабрь от эстонского астролога Кристины Ивановой

В период с 1-5-го декабря лучше избегать публичных выступлений и серьезных разговоров, особенно если они касаются вопросов идеологии, веры, религии или различных нововведений в правовом поле. Хотя вполне вероятно, что именно в этих числах мы узнаем какие-то важные новости об уже принятых вышестоящими органами решениях. Так же участникам дорожного движения стоит соблюдать осторожность и помнить, что дни около затмений часто создают нервозную атмосферу и мы, сами того не желая, становимся более рассеянными, чем обычно.

Особенно чувствительным солнечное затмение будет для Близнецов и Стрельцов. Если ваш день рождения находится в радиусе с 1 по 6 декабря или с 1 по 6 июня, то 2022 год обещает быть очень важным.

А теперь про главные итоги года, за которые в декабре отвечает Венера. Планета, заведующая романтикой, достатком и приятной леностью, задержится в знаке Козерога аж на два месяца. Чем может быть полезен этот период для каждого из нас? Любая ретроградность планеты – это попытка вернуть нас к тому, с чего все началось. Венера традиционно отвечает за наши симпатии, дружеские и романтические чувства, за то, как мы принимаем и отдаем любовь, а так же за щедрость и умение распоряжаться деньгами. Все эти темы могут с лихвой проиграться под конец года, поэтому не удивляйтесь, если на пороге вдруг окажется старый друг или вы внезапно вспомните забытое увлечение. Самый универсальный совет, который мне хотелось бы дать – не упустите шанс помириться с теми, кто вам дорог. Это, пожалуй, может стать главным подарком Венеры в уходящем году.

Овен

Последний месяц года для Овнов окажется одним из важнейших периодов. Вероятно, многие из вас отважатся принять ответственные решения, а кто-то даже закрепит их документально в январе. Основные акценты месяца – иностранные связи, поэтому пусть внезапные новости издалека вас не пугают. Хорошо бы отправиться в путешествие. А если ни командировка, ни отпуск не планируется, то неплохо бы найти источник вдохновения в привычной рутине.

Удачные дни: 1-7, 26-31

Конфликтные дни: 8-10, 25

Телец

Сложный месяц для Тельцов. Старайтесь не драматизировать ситуацию по незначительным поводам, ведь после 20-х чисел все может оказаться не так уж и плохо. Не стоит принимать резких решений и давать окончательные оценки ситуации, чтобы не наступить на уже знакомые грабли. Возможны встречи с людьми из прошлого. Не упустите шанс посмотреть на них под другим углом, а, может, даже и увидеть новые перспективы.

Удачные дни: 1-7

Конфликтные дни: 14

Близнецы