Самый точный гороскоп на декабрь от эстонского астролога Кристины Ивановой

Удачные дни: 10-13, 19-21, 24-30
Конфликтные дни: 1-2, 6-8
Милые Раки, в этом месяце вам нужно обязательно обратить внимание на защитные функции организма. Помните, что у вас нет никого важнее вас! Суеты будет много, но она не должна помешать заняться профилактическими процедурами. Отлично, если вы отправитесь в бассейн или на массаж. До 20-х чисел будете заниматься текущими, бытовыми вопросами, а после увидите результат от потраченных в этом месяце усилий.
Львам положено под конец года как минимум романтическое увлечение, как максимум - серьезная влюбленность. Особенно везет людям публичных или творческих профессий: артистам, художникам, писателям. Некоторые из вас станут участниками больших торжеств или праздничных мероприятий. В этом месяце вы обязаны веселиться на всю катушку. Для публичных выступлений и важных разговоров стоит избегать дней вокруг солнечного затмения - 2-6 декабря.
Удачные дни: 1-3, 16-21, 29-31
Девы весь декабрь будут усиленно вить семейное гнездышко. Ремонты, переезды, реновации –да! Дела семейные превыше всего, поэтому не забывайте уделить внимание родителям, даже если вы уже сами родители. Это хороший период для приема гостей, ваши праздничные столы будут обсуждать еще долго, поэтому делайте стол шире, а не забор выше, и декабрь пройдет весело.
Удачные дни: 10-13, 19-21, 24-30
Конфликтные дни: 1-2, 6-8
Самое комфортное положение для Весов в декабре – это движение! До 20-х чисел месяца вы будете ехать, бежать, лететь навстречу приключениям. Это прекрасный период для новых знакомств - как личных, так и деловых. Не упускайте возможности полезных коммуникаций и старайтесь действовать быстро, пусть с элементами детской непосредственности, даже если она вам не свойственна. После 20-х чисел не упустите возможность увидеть новую перспективу в старых знакомых, а вот знакомые грабли лучше обходить стороной.
Скорпионьи дела так или иначе будут соприкасаться с темой денег. Обратите внимание на упущенные возможности или нераскрытый потенциал тех тем, которые вы уже когда-то начинали, но не закончили. Возможно, эти зимние месяцы настроят восстановить и старые связи. Месяц очень динамичный, отнеситесь к его возможностям с должным вниманием, стараясь не упустить ни одной.
Дорогие Стрельцы, этот месяц поднимет важность вопросов вашей самооценки и имиджа. В первых числах декабря может показаться, что окружение пытается подорвать ваш незыблемый авторитет, поэтому с важными разговорами стоит подождать до 6 числа. Обязательно найдите время, чтобы себя порадовать простыми вещами – от покупок до романтических встреч. После 20-х чисел могут быть приветы из прошлого.
Козерогам придется заняться аналитикой прошлых ошибок. У вас будет редкая возможность исправить то, что было сделано не так за последние полтора года. Не исключены тайные встречи, страстные примирения и возобновления прежних увлечений. Главный акцент месяца – страсть и все что к ней прилагается. Ради нее некоторым из вас придется даже от чего-то отказаться.
Удачные дни: 1-4, 18, 26-31
Конфликтные дни: 15-17, 19-24
Водолеям захочется неформального общения именно там, где обычно вы собраны. Все важные вопросы в декабре лучше решать в кулуарах. Демонстрируйте свое обаяние и получите даже больше, чем рассчитывали. Поднимайте старые связи, вспоминайте забытых друзей, они могут оказаться полезны и помните, что один в поле не воин.
Удачные дни: 10, 19-21, 30, 31
Конфликтные дни:1, 8, 24-29
Для Рыб декабрь – месяц повышенной ответственности, поэтому и ставки будут высокими. До 10-х чисел вам придется удерживать свои позиции и, возможно, вести серьезные разговоры с лицами вышестоящими, а после можно будет расслабиться. Начиная с 20-х чисел, давно минувшие дела могут приобрести новую актуальность и появится возможность исправить ошибки или восстановить утраченные связи.
Удачные дни: 1-4, 21, 25-27, 30