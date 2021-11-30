Вт, 30.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Самый точный гороскоп на декабрь от эстонского астролога Кристины Ивановой

Кристина Иванова ФОТО: личный архив

Декабрь обещает быть жарким, щедро сдобренным неожиданными новостями и перспективам там, где уже и не надеялись получить результат. Во-первых, 4 декабря мы торжественно закроем последний в этом году коридор затмений, а вместе с ним и темы, которые невозможно было игнорировать. Речь идет о стремительной замене старого уклада жизни на новый. Во-вторых, с 19 декабря самая приятная планета септенера – Венера, перейдет в ретроградную фазу и останется в ней аж до конца января.

В период с 1-5-го декабря лучше избегать публичных выступлений и серьезных разговоров, особенно если они касаются вопросов идеологии, веры, религии или различных нововведений в правовом поле. Хотя вполне вероятно, что именно в этих числах мы узнаем какие-то важные новости об уже принятых вышестоящими органами решениях. Так же участникам дорожного движения стоит соблюдать осторожность и помнить, что дни около затмений часто создают нервозную атмосферу и мы, сами того не желая, становимся более рассеянными, чем обычно.

Особенно чувствительным солнечное затмение будет для Близнецов и Стрельцов. Если ваш день рождения находится в радиусе с 1 по 6 декабря или с 1 по 6 июня, то 2022 год обещает быть очень важным.

А теперь про главные итоги года, за которые в декабре отвечает Венера. Планета, заведующая романтикой, достатком и приятной леностью, задержится в знаке Козерога аж на два месяца. Чем может быть полезен этот период для каждого из нас? Любая ретроградность планеты – это попытка вернуть нас к тому, с чего все началось. Венера традиционно отвечает за наши симпатии, дружеские и романтические чувства, за то, как мы принимаем и отдаем любовь, а так же за щедрость и умение распоряжаться деньгами. Все эти темы могут с лихвой проиграться под конец года, поэтому не удивляйтесь, если на пороге вдруг окажется старый друг или вы внезапно вспомните забытое увлечение. Самый универсальный совет, который мне хотелось бы дать – не упустите шанс помириться с теми, кто вам дорог. Это, пожалуй, может стать главным подарком Венеры в уходящем году.

Овен

Последний месяц года для Овнов окажется одним из важнейших периодов. Вероятно, многие из вас отважатся принять ответственные решения, а кто-то даже закрепит их документально в январе. Основные акценты месяца – иностранные связи, поэтому пусть внезапные новости издалека вас не пугают. Хорошо бы отправиться в путешествие. А если ни командировка, ни отпуск не планируется, то неплохо бы найти источник вдохновения в привычной рутине.

Удачные дни: 1-7, 26-31

Конфликтные дни: 8-10, 25

Телец

Сложный месяц для Тельцов. Старайтесь не драматизировать ситуацию по незначительным поводам, ведь после 20-х чисел все может оказаться не так уж и плохо. Не стоит принимать резких решений и давать окончательные оценки ситуации, чтобы не наступить на уже знакомые грабли. Возможны встречи с людьми из прошлого. Не упустите шанс посмотреть на них под другим углом, а, может, даже и увидеть новые перспективы.

Удачные дни: 1-7

Конфликтные дни: 14

Близнецы

Близнецам придется действовать решительно, ведь в декабре вы поймете смысл поговорки «пан или пропал». Этот месяц кого-то из вас будет склонять войти в долгосрочное партнерство, а кого-то - расторгнуть отношения. В 20-х числах месяца могут активироваться забытые связи, или старые знакомые захотят поздравить вас с праздниками. Исправить ошибки прошлого – главная задача последнего месяца года.

Удачные дни: 10-13, 19-21, 24-30

Конфликтные дни: 1-2, 6-8

Рак

Милые Раки, в этом месяце вам нужно обязательно обратить внимание на защитные функции организма. Помните, что у вас нет никого важнее вас! Суеты будет много, но она не должна помешать заняться профилактическими процедурами. Отлично, если вы отправитесь в бассейн или на массаж. До 20-х чисел будете заниматься текущими, бытовыми вопросами, а после увидите результат от потраченных в этом месяце усилий.

Удачные дни: 15-20

Конфликтные дни: 2-6

Лев

Львам положено под конец года как минимум романтическое увлечение, как максимум - серьезная влюбленность. Особенно везет людям публичных или творческих профессий: артистам, художникам, писателям. Некоторые из вас станут участниками больших торжеств или праздничных мероприятий. В этом месяце вы обязаны веселиться на всю катушку. Для публичных выступлений и важных разговоров стоит избегать дней вокруг солнечного затмения - 2-6 декабря.

Удачные дни: 1-3, 16-21, 29-31

Конфликтные дни: 4-12

Дева

Девы весь декабрь будут усиленно вить семейное гнездышко. Ремонты, переезды, реновации –да! Дела семейные превыше всего, поэтому не забывайте уделить внимание родителям, даже если вы уже сами родители. Это хороший период для приема гостей, ваши праздничные столы будут обсуждать еще долго, поэтому делайте стол шире, а не забор выше, и декабрь пройдет весело.

Удачные дни: 10-13, 19-21, 24-30

Конфликтные дни: 1-2, 6-8

Весы

Самое комфортное положение для Весов в декабре – это движение! До 20-х чисел месяца вы будете ехать, бежать, лететь навстречу приключениям. Это прекрасный период для новых знакомств - как личных, так и деловых. Не упускайте возможности полезных коммуникаций и старайтесь действовать быстро, пусть с элементами детской непосредственности, даже если она вам не свойственна. После 20-х чисел не упустите возможность увидеть новую перспективу в старых знакомых, а вот знакомые грабли лучше обходить стороной.

Удачные дни: 1-7

Конфликтные дни: 14

Скорпион

Скорпионьи дела так или иначе будут соприкасаться с темой денег. Обратите внимание на упущенные возможности или нераскрытый потенциал тех тем, которые вы уже когда-то начинали, но не закончили. Возможно, эти зимние месяцы настроят восстановить и старые связи. Месяц очень динамичный, отнеситесь к его возможностям с должным вниманием, стараясь не упустить ни одной.

Удачные дни: 1-19, 22-26

Конфликтные дни: 21,28

Стрелец

Дорогие Стрельцы, этот месяц поднимет важность вопросов вашей самооценки и имиджа. В первых числах декабря может показаться, что окружение пытается подорвать ваш незыблемый авторитет, поэтому с важными разговорами стоит подождать до 6 числа. Обязательно найдите время, чтобы себя порадовать простыми вещами – от покупок до романтических встреч. После 20-х чисел могут быть приветы из прошлого.

Удачные дни: 15-20

Конфликтные дни: 1-10

Козерог

Козерогам придется заняться аналитикой прошлых ошибок. У вас будет редкая возможность исправить то, что было сделано не так за последние полтора года. Не исключены тайные встречи, страстные примирения и возобновления прежних увлечений. Главный акцент месяца – страсть и все что к ней прилагается. Ради нее некоторым из вас придется даже от чего-то отказаться.

Удачные дни: 1-4, 18, 26-31

Конфликтные дни: 15-17, 19-24

Водолей

Водолеям захочется неформального общения именно там, где обычно вы собраны. Все важные вопросы в декабре лучше решать в кулуарах. Демонстрируйте свое обаяние и получите даже больше, чем рассчитывали. Поднимайте старые связи, вспоминайте забытых друзей, они могут оказаться полезны и помните, что один в поле не воин.

Удачные дни: 10, 19-21, 30, 31

Конфликтные дни:1, 8, 24-29

Рыбы

Для Рыб декабрь – месяц повышенной ответственности, поэтому и ставки будут высокими. До 10-х чисел вам придется удерживать свои позиции и, возможно, вести серьезные разговоры с лицами вышестоящими, а после можно будет расслабиться. Начиная с 20-х чисел, давно минувшие дела могут приобрести новую актуальность и появится возможность исправить ошибки или восстановить утраченные связи.

Удачные дни: 1-4, 21, 25-27, 30

Конфликтные дни: 9-13

НАВЕРХ
Back