В многоквартирном доме в волости Рыуге с января нет электричества, но счета за электроэнергию продолжают приходить. Представитель Elektrilevi говорит, что такая ситуация возможна, если по каким-то причинам данные счетчиков не поступают дистанционно и фирме приходится прогнозировать потребление. «Важно быстро предоставлять поставщику информацию, а также приостанавливать или расторгать договор. Только так мы сможем остановить прогнозируемое выставление счетов».