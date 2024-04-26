Пенсии не хватало: 74-летняя бабушка с пистолетом ограбила банк, чтобы отдать долги

74-летняя Энн Майерс из Огайо (США), которая ранее не имела проблем с законом, решилась на ограбление банка в городке Фейрфилд. Полиция задержала женщину в ее же доме. Во время обыска в автомобиле нашли пистолет, который, как утверждается, использовался во время ограбления, а также выброшенную одежду и поддельный номерной знак. Об этом пишет издание Bild.

Майерс предъявили обвинение в разбойном нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах и фальсификации доказательств. Сообщается, что ей удалось украсть лишь 500 долларов.

Как выяснилось позже, пенсионерка сама стала жертвой интернет-мошенничества. Она передала неизвестному лицу крупные суммы денег, одолженные у родственников - 5 000 долларов у сестры и 65 000 долларов у подруги. Невозможность погасить долги побудила женщину к этому отчаянному поступку.

«Кто-то может считать ее жертвой, однако Энн угрожала жизни и здоровью людей в банке, ограбив их с применением огнестрельного оружия», — заявил сержант полиции Брэндон Маккроски местной газете The Columbus Dispatch.

По его словам, накануне ограбления Майерс обсуждала со своими родственниками возможность такого преступления, однако те не восприняли ее слова всерьез. До первого судебного заседания обвиняемая будет находиться под стражей с возможностью выйти под залог 100 тысяч долларов. В случае признания ее виновной, женщине грозит до 15 лет заключения.

Полиция не раскрыла детали мошеннической схемы, которая заставила пенсионерку пойти на противозаконные действия.