«Что за кошка на голове»: Аллу Пугачеву высмеяли за неудачный образ
72-летняя российская певица Алла Пугачева отправилась на шоппинг с дизайнером Игорем Гуляевым. Фанаты не оценили выбор стилиста и захейтили Примадонну за головной убор.
72-летняя российская певица Алла Пугачева отправилась на шоппинг с дизайнером Игорем Гуляевым. Фанаты не оценили выбор стилиста и захейтили Примадонну за головной убор.
Известная российская исполнительница Алла Пугачева решила провести выходной на шоппинге. Из публикаций и stories кутюрье Игоря Гуляева стало известно, что певица обратилась к нему за помощью, чтобы грамотно составить новые look-и.
Так, в своем профиле дизайнер поделился парой образов Примадонны.
На первом видео Алла Борисовна позирует в total black. Звезда подобрала себе классические брюки, джемпер и пальто миди. Из аксессуаров исполнительница остановилась на перчатках, жемчужном ожерелье и стильных очках.
"Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист для Пугачевой - сама Пугачева", - отметил Гуляев.
"Не сомневайся", - добавила певица.
Поклонники звезды отметили хороший вкус знаменитости и засыпали ее комплиментами. А вот второй образ, который создал кутюрье, не вызвал у фанатов восхищения.
Игорь дополнил look Примадонны меховым головным убором, который пользователи сочли смешным и неуместным.
Пугачева попала под шквал критики из-за головного убора.
"Без добавки лучше..", "что за кошка на голове?", "Не, честно, Алла и эта шапочка не совместимы Без обид", "Есть сходство на этом фото со Зверевым", "Прошу простить,но я как вдруг мелькнула образ Зверева.Никого не хочу обидеть", "Сначала подумала, что это Сергей Звепев с длинными волосами", "Фантазеры!", "Уберите пушистую корону, дешевит", - писали в комментариях фаны Гуляева.
Отметим, российский дизайнер позиционирует себя как новатор в области меховой моды. Игорь также обладает множеством премий и наград в области модной индустрии. Колкие комментарии своей аудитории звезда пока оставил без ответа.