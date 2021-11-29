«Что за кошка на голове»: Аллу Пугачеву высмеяли за неудачный образ

Известная российская исполнительница Алла Пугачева решила провести выходной на шоппинге. Из публикаций и stories кутюрье Игоря Гуляева стало известно, что певица обратилась к нему за помощью, чтобы грамотно составить новые look-и.

Так, в своем профиле дизайнер поделился парой образов Примадонны.

На первом видео Алла Борисовна позирует в total black. Звезда подобрала себе классические брюки, джемпер и пальто миди. Из аксессуаров исполнительница остановилась на перчатках, жемчужном ожерелье и стильных очках.

"Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист для Пугачевой - сама Пугачева", - отметил Гуляев.

"Не сомневайся", - добавила певица.

Поклонники звезды отметили хороший вкус знаменитости и засыпали ее комплиментами. А вот второй образ, который создал кутюрье, не вызвал у фанатов восхищения.

Игорь дополнил look Примадонны меховым головным убором, который пользователи сочли смешным и неуместным.

Пугачева попала под шквал критики из-за головного убора.

"Без добавки лучше..", "что за кошка на голове?", "Не, честно, Алла и эта шапочка не совместимы Без обид", "Есть сходство на этом фото со Зверевым", "Прошу простить,но я как вдруг мелькнула образ Зверева.Никого не хочу обидеть", "Сначала подумала, что это Сергей Звепев с длинными волосами", "Фантазеры!", "Уберите пушистую корону, дешевит", - писали в комментариях фаны Гуляева.