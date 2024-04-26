Ранее супруги были хозяевами собачки Лупо, которая умерла в 2020 году. Впоследствии сообщалось, что у них есть цыплята и хомяк Марвин, пишет ФОКУС.
ФОТО ⟩ В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма пополнение
Принц Уильям во время возвращения к королевским обязанностям дал редкий комментарий о своей семейной жизни с принцессой Кейт Миддлтон и тремя их детьми. Оказалось, что у них недавно было пополнение домашними любимцами. Об этом пишет Hello Magazine.
Во время визита на городскую ферму Вудгейт-Вэлли в Бирмингеме многодетный отец рассказал, что у него дома живут морские свинки.
Будущий британский монарх сделал милое открытие, когда чистил морскую свинку с ребенком.
«Эти ребята очень крутые. У нас дома есть морские свинки, и они не такие», – признался принц Уильям.
«Я провожу свою жизнь, убирая клетку морской свинки, потому что дети забывают это делать… Вы должны постоянно их гладить и ухаживать», – добавил муж Кейт Миддлтон.
Head empty, just Prince William brushing a guinea pig pic.twitter.com/ppoLTiX6p9— Katie (@windsorwatcher) April 25, 2024
Во время своего визита принц Уэльский осмотрел ферму и встретился с различными сотрудниками и волонтерами. Урбанская ферма Woodgate Valley – это городская ферма, которая занимается поддержкой детей и молодых людей, которым трудно получить образование, и тех, кто имеет проблемы с психическим здоровьем.
Какие еще домашние животные есть у принца Уильяма и Кейт Миддлтон?
Как и многие другие британские роялы, принц и принцесса Уэльские являются гордыми владельцами собак. Ранее они владели английским кокер-спаниелем по имени Лупо, который сопровождал их даже на поло и был изображен на детских фотографиях принца Джорджа и портрете, сделанном на его третий день рождения.
Впрочем, Лупо умер в возрасте девяти лет в ноябре 2020 года. Поделившись фотографией своего любимого песика, Уэльские (тогда еще Кембриджские) написали: «К сожалению, на прошлых выходных умер наш дорогой пес Лупо. Он был сердцем нашей семьи в течение последних девяти лет, и мы будем очень скучать по нему».
В конце 2020 года брат Кейт Миддлтон Джеймс подарил семье еще одного спаниеля из своего выводка щенков. Имя домашнего любимца оставалось тайной до мая 2022 года, когда Орла появилась на официальной фотографии по случаю празднования седьмого дня рождения принцессы Шарлотты.
Кэтрин также взяла с собой новую собачку, чтобы посмотреть на игру принца Уильяма во время благотворительного матча по поло в июле 2022 года.
В частности, королевская семья также приобрела цыплят во время карантина, связанного с COVID-19, и Кейт Миддлтон ранее говорила, что имеет домашнего хомяка по имени Марвин.
Итак, в семье принца Уильяма, его жены Кейт и трех их детей, судя по всему: собачка Орла, морские свинки, цыплята и домашний хомяк Марвин.
Сейчас мама троих детей лечится от рака. Однако проблемы со здоровьем принцессы только сблизили супругов, и они становятся сильнее благодаря этому опыту, по словам королевского автора Роберта Джобсона.
«Их предстоящая годовщина является свидетельством не только их любви, но и единства. Я уверен, что они признают свое путешествие, зная, что их сила заключается в том, чтобы быть вместе», – рассказал эксперт.