ФОТО В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма пополнение

Впрочем, Лупо умер в возрасте девяти лет в ноябре 2020 года. Поделившись фотографией своего любимого песика, Уэльские (тогда еще Кембриджские) написали: «К сожалению, на прошлых выходных умер наш дорогой пес Лупо. Он был сердцем нашей семьи в течение последних девяти лет, и мы будем очень скучать по нему».

В конце 2020 года брат Кейт Миддлтон Джеймс подарил семье еще одного спаниеля из своего выводка щенков. Имя домашнего любимца оставалось тайной до мая 2022 года, когда Орла появилась на официальной фотографии по случаю празднования седьмого дня рождения принцессы Шарлотты.

Кэтрин также взяла с собой новую собачку, чтобы посмотреть на игру принца Уильяма во время благотворительного матча по поло в июле 2022 года.

В частности, королевская семья также приобрела цыплят во время карантина, связанного с COVID-19, и Кейт Миддлтон ранее говорила, что имеет домашнего хомяка по имени Марвин.

Итак, в семье принца Уильяма, его жены Кейт и трех их детей, судя по всему: собачка Орла, морские свинки, цыплята и домашний хомяк Марвин.

Сейчас мама троих детей лечится от рака. Однако проблемы со здоровьем принцессы только сблизили супругов, и они становятся сильнее благодаря этому опыту, по словам королевского автора Роберта Джобсона.

«Их предстоящая годовщина является свидетельством не только их любви, но и единства. Я уверен, что они признают свое путешествие, зная, что их сила заключается в том, чтобы быть вместе», – рассказал эксперт.