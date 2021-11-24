Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака

Дева на сегодня

В материальных вопросах вы будете достаточно хладнокровны, сумеете взвесить все плюсы и минусы своего текущего положения. При желании, вам удастся верно оценить и более долгий этап собственной биографии, связанный с семейными делами и вашей ролью в них. Не отвергайте неприятные соображения, а также критику со стороны домашних (родителя, супруга). Это поможет вам правильно проанализировать обстановку, подвести итоги финансовой деятельности, покончить с еще имеющимися обязательствами, долгами. Сознание того, что использованы все шансы уравновесить ситуацию, позволит вам заснуть спокойно.

Весы на сегодня

Займитесь собственными текущими делами, обращая минимум внимания на желания посторонних людей. Весы, рожденные в середине октября, получают возможность правильно оценить собственное самочувствие, бытовые нужды, а также с толком использовать замечания и критику от окружающих. Напротив, внешние обстоятельства, в которые вы попали вместе с другими, постарайтесь увидеть и оценить максимально глубоко. Новость, касающаяся общества или коллектива в целом, может одновременно касаться непосредственно вас, вашего благополучия, быть связанной с реализацией вашего плана.

Скорпион на сегодня

Временно сверните, отложите планы, связанные с учебой и обменом мнениями. Короткие поездки и встречи могут не доставить вам привычного удовольствия или не оправдают всех ваших ожиданий. Часть их может не состояться по не зависящей от вас причине. Взамен, вы можете глубоко и вдумчиво оценить свои связи, знакомства, увлечения, прочувствовать их истинную ценность для себя лично. То же можно сказать и о знаниях, которые вы получили, о путешествиях, которые совершили. Несмотря на интерес к людям, их идеям и советам, вам будет полезно уединение, особенно если вы устали или больны.

Стрелец на сегодня

Ваш энтузиазм может немного ослабеть от того, что окружающие мало заинтересованы в ваших идеях, проектах, меньше обычного поддаются вашей убежденности, силе личности, напору словесных аргументов. Это совсем не означает, что вы делаете что-то не так. Просто каждый озабочен, как и вы, собственными делами. Используйте этот день, чтобы еще раз критически взглянуть на себя, а также на круг своих единомышленников. Попросите совета у хороших друзей и не слишком обижайтесь, если их точка зрения окажется критической. Лучше учтите их придирчивый посторонний взгляд и избавьтесь от недостатков.

Козерог на сегодня

Вы можете немного расслабиться. Партнеры не потребуют от вас срочного совета и вряд ли призовут к решительным действиям. Но не стоит и почивать на лаврах, не замечая недостатков. То, что мешает вашему союзу (деловому или брачному) развиваться дальше, можно увидеть, оценить, а затем мягко и хладнокровно устранить. Это важно в первую очередь для Козерогов, рожденных в середине января. А также для всех представителей этого знака, занятых общественной, консультативной, преподавательской и наставнической деятельностью, имеющих отношение к сфере путешествий, психологии, искусства, религии.

Водолей на сегодня

Вы можете оценить результаты своей учебы, общего развития в каком-либо вопросе, своей преподавательской, представительской, издательской деятельности. А также подвести итоги дальней поездки, знакомства или совместной работы с представителями другого города, страны, национальности, культуры. Эти выводы вы вправе сделать не только относительно совсем недавних событий, но и в связи с целым этапом своей жизни, подходящим к концу. Из-за груза воспоминаний общий взгляд в будущее может стать более критичным, пессимистичным, но это временное настроение, не поддавайтесь ему сверх меры.

Рыбы на сегодня