ГАЛЕРЕЯ Писательницу и журналистку Эне Вейксаар провожают в последний путь

В минувшее воскресенье днем до общественности дошла печальная весть о том, что журналистка Эне Вейксаар, работавшая на Eesti Raadio и TV3, ушла из жизни. С августа 2022 года она была специалистом по коммуникациям в Ида-Таллиннской центральной больнице.