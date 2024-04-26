26 апреля в последний путь провожают журналистку Эне Вейксаар. Прощание проходит на кладбище Сиселинна в Таллинне.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Писательницу и журналистку Эне Вейксаар провожают в последний путь
В минувшее воскресенье днем до общественности дошла печальная весть о том, что журналистка Эне Вейксаар, работавшая на Eesti Raadio и TV3, ушла из жизни. С августа 2022 года она была специалистом по коммуникациям в Ида-Таллиннской центральной больнице.
«Несмотря на то, что мы немного времени провели вместе, она оставила в наших сердцах отпечаток - память о тепле и дружелюбии», - сказала Инге Судер, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Ида-Таллиннской центральной больницы.