Никакого уюта: у виолончелистки-антиваксера Сильвии Ильвес даже на день рождения дети едят из пластиковых коробочек

Сильвия Ильвес с Кристофером ФОТО: Скриншот с Instagram

«Пересекла залив, чтобы привезти домой пятилетнего сына Кристифера, который уже успел выучить финский язык», - подписала снимок Сильвия Ильвес.

«Да, путешествовать можно, если разрешишь себя потыкать платно. В Эстонии этот процес назвали бесполезным, но школьников обязали. А на пароме вообще можно ходить без намордника, никто нас с ребенком не стал арестовывать», - пишет виолончелистка.

Сильвия Ильвес привезла ребенка в Эстонию, чтобы отпраздновать его день рождения.

Сильвия Ильвес с детьми ФОТО: Скриншот с Instagram

«Празднуем пятилетие Кристофера! Мы рады, что есть друг у друга, как в горе, так и в радости. Празднуем жизнь!» - написала в Инстаграме Ильвес.