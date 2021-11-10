Ср, 10.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Никакого уюта: у виолончелистки-антиваксера Сильвии Ильвес даже на день рождения дети едят из пластиковых коробочек

Сильвия Ильвес ФОТО: Инстаграм

На днях сын скандальной виолончелистки и противницы прививок и ограничений Сильвии Ильвес отметил пятилетие, для этого мать привезла его в Эстонию из Финляндии.

Сильвия Ильвес с Кристофером ФОТО: Скриншот с Instagram

«Пересекла залив, чтобы привезти домой пятилетнего сына Кристифера, который уже успел выучить финский язык», - подписала снимок Сильвия Ильвес.

«Да, путешествовать можно, если разрешишь себя потыкать платно. В Эстонии этот процес назвали бесполезным, но школьников обязали. А на пароме вообще можно ходить без намордника, никто нас с ребенком не стал арестовывать», - пишет виолончелистка.

Сильвия Ильвес привезла ребенка в Эстонию, чтобы отпраздновать его день рождения.

Сильвия Ильвес с детьми ФОТО: Скриншот с Instagram

«Празднуем пятилетие Кристофера! Мы рады, что есть друг у друга, как в горе, так и в радости. Празднуем жизнь!» - написала в Инстаграме Ильвес.

И все бы ничего, но удивительно, что мать четырех детей Сильвия не удосужилась даже накрыть более менее красивый стол детям. Пластиковые стаканчики, коробочки, сыр из пачки, полуфабрикаты из магазина — все это создает впечатление, что у виолончелистки все время уходит на протесты, а не на домашний уют.

НАВЕРХ
Back