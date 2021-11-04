ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Шеф-повар мишленовского ресторана в Москве и наш парень Андрей Шмаков: «Почему мне дали? Спросите у французов. Не Путин велел этому ресторану дать»

«Какие у меня планы на вечер? Я собираюсь напиться», - сказал шеф-повар московского ресторана SAVVA Андрей Шмаков, получив 14 октября свою «звезду» Мишлен. И эта фраза уже стала мемом, ее растиражировали абсолютно все СМИ - как российские, так и западные.
Андрей рассказывает о своих эмоциях в то счастливое мгновение, о том, по каким критериям гастрономический гид Мишлен выбирает рестораны для оценки, и что нужно делать шеф-повару, чтобы стать обладателем заветной награды.
Поварскую карьеру Шмаков строил с 1990-х годов в Эстонии, где он вырос. Более десяти лет лет назад он перебрался в Москву, чтобы возглавить ресторан в отеле «Метрополь», и именно здесь одним из первых в России получил «звезду» Mишлен. Чему мы очень рады.
Андрею уже пришлось просить красный гид «Мишлен» выслать новый приз, так как полученный 14 октября уже расколотили. Новую «звезду» ждут в декабре, и, как сказал Шмаков, он поставит награду туда, где никто даже дотронуться до нее не сможет.
Как же получить «мишленовскую» звезду? Ответ Андрея прост: надо работать. Причем не просто быть шеф-поваром, тупо работать на кухне и ничего больше не видеть, а развивать ресторан, знакомиться с другими шефами, принимать участие в международных гастрономических выставках, заниматься с иностранными гурманами, то есть заявлять о себе. «Ты должен быть харизматичной личностью, быть у всех на устах и у всех на виду, участвовать в поварских тусовках, о тебе должны знать, - уверяет Андрей. - Я миллион раз говорил: шеф-повар - не раб кастрюльки и сотейника, шеф-повар - это генератор идей, креативщик, менеджер, психолог, управленец, от него все зависит. И еда такая же потом рождается. Не может быть еда хорошей, если ты просто стоишь на кухне и ее делаешь».
Когда говоришь с Андреем, кажется, что все профессиональные вершины ему покорялись очень легко, не в последнюю очередь благодаря природному обаянию и жизнерадостности. Шмаков говорит, что никогда не проходил никакие тренинги или марафоны, чтобы стать успешным. «Ничего я не делал. Я такой человек. Поэтому из Таллинна и уехал, что места здесь было мало. Я в детстве хотел быть или клоуном, как Юрий Никулин, или на сцене выступать, как Андрей Миронов. Я очень хотел в тусовку, чтобы использовать себя по максимуму. Мне дала это Москва».