ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Шеф-повар мишленовского ресторана в Москве и наш парень Андрей Шмаков: «Почему мне дали? Спросите у французов. Не Путин велел этому ресторану дать»

Поварскую карьеру Шмаков строил с 1990-х годов в Эстонии, где он вырос. Более десяти лет лет назад он перебрался в Москву, чтобы возглавить ресторан в отеле «Метрополь», и именно здесь одним из первых в России получил «звезду» Mишлен. Чему мы очень рады.

Церемония вручения «звезд» Мишлен кафе и ресторанам Москвы прошла в Москве в концертном зале «Зарядье» 14 октября. Андрей Шмаков получил одну звезду. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Андрею уже пришлось просить красный гид «Мишлен» выслать новый приз, так как полученный 14 октября уже расколотили. Новую «звезду» ждут в декабре, и, как сказал Шмаков, он поставит награду туда, где никто даже дотронуться до нее не сможет.

Андрей со «звездой» ФОТО: Maxim Grigoryev

Как же получить «мишленовскую» звезду? Ответ Андрея прост: надо работать. Причем не просто быть шеф-поваром, тупо работать на кухне и ничего больше не видеть, а развивать ресторан, знакомиться с другими шефами, принимать участие в международных гастрономических выставках, заниматься с иностранными гурманами, то есть заявлять о себе. «Ты должен быть харизматичной личностью, быть у всех на устах и у всех на виду, участвовать в поварских тусовках, о тебе должны знать, - уверяет Андрей. - Я миллион раз говорил: шеф-повар - не раб кастрюльки и сотейника, шеф-повар - это генератор идей, креативщик, менеджер, психолог, управленец, от него все зависит. И еда такая же потом рождается. Не может быть еда хорошей, если ты просто стоишь на кухне и ее делаешь».

«Счет начинается с нуля. И до 10. Ноль – это шеф-повар. Не пустое место, а просто с него все начинается. Единица – это команда. Надо нам всем стараться сделать так, чтобы у нас получилась десятка. Важно команду чтить и ставить перед собой», - уверяет Шмаков. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev