КАК ВЫ ДУМАЕТЕ? ⟩ В Сети разгорается спор: Пугачева ли на этих фото 70-х годов прошлого века?
В российской фейсбуковской группе «Москва - та!» идет бурное обсуждение нескольких снимков, на которых вроде как Алла Пугачева. А вроде и не она.
В российской фейсбуковской группе «Москва - та!» идет бурное обсуждение нескольких снимков, на которых вроде как Алла Пугачева. А вроде и не она.
Фотографии сделаны в советское время, когда Алла Борисовна была молода и сияла естественной красотой, а многочсиленные пластические операции и слои грима не скрывали ее настоящего лица.
Авторы столь интригующих кадров - Нина Свиридова и Дмитрий Воздвиженский (старший). Всмотритесь внимательно: Алла или не Алла?