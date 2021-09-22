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ГЛАМУР, РОСКОШЬ И ИСКУССТВО ⟩ Фото: вечеринка в ювелирном доме Hearts собрала мультимиллионеров Эстонии

Чудным сентябрьским вечером ювелирный дом Hearts Fine Jewellery пригласил состоятельнейших людей Эстонии на открытие выставки с жизнеутверждающим названием Power Of Women или «Сила женщин». Посетила мероприятие и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

По словам директора дома Hearts Марии Шевченко, «как сказано ещё в Библии, всё веселье началось с женщины. Наша галерея Hearts решила последовать этому примеру. Пять современных художников, пять талантов, пять разный стилей, пять стран, пять женщин. Power of Womеn - не про лозунги, а про энергию. Про нежность, самодостаточность, обаяние, шарм, нотку гламура, про запах женщины».

Суммарное состояние собравшихся на вечеринку людей составляло несколько миллиардов евро. И какая-то часть была потрачена: за вечер купили несколько картин средней стоимостью по 6000 за каждую, было забронировано ожерелье за 120 000 евро, другие, более мелкие покупки, не в счет. 

Гости рассматривали картины в галереи Hearts, рассматривали и примеряли драгоценности в самом ювелирном бутике, наслаждались пением оперной певицы Марии Веретениной и рассматривали новую модель Porsche в открытом внутреннем дворике. Никто из гостей не мерз, так как за тепло в душе отвечало искусство - художественное и ювелирное, а за тепло в теле - шампанское Deutz и водка Hõbe.


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