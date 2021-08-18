ВИДЕО ⟩ Солистка группы ЛОTOS рассказала, как чуть не осталась в трусах посреди Ратушной площади

Солистка группы ЛОTOS Александра Вилюмовская в 2013 году переехала в Россию, но год назад из-за закрытия границ оказалась пленницей в своем родном Таллинне. Более четырех месяцев она с маленькой дочерью не могла вернуться домой в Санкт-Петербург к мужу.

Стрессовая ситуация подарила вдохновение, и у проекта ЛОТОS родилась новая песня, а следом и клип – «На карантине». Чего только не было в этом шуточном и провокационном видео: и платье-подушка, и танцы на балконе, и портрет президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Отдельно стоит отметить образ певицы – юбка из туалетной бумаги и пакеты с гречневой крупой, которыми Александра кокетливо прикрывала грудь на видео.

По словам Александры, ее карантинный наряд из клипа понравился не только поклонникам группы, оценила его и цветочная королева, дизайнер и флорист с мировым именем Татьяна Тридворнова. Именно она пригласила группу ЛОТОS на свой ежегодный таллиннский «Бал цветов». Александра быстро придумала, как сделать так, чтобы провокационный наряд из клипа еще и расцвел: туалетную бумагу на каркасе юбки заменили цветочной композицией, маски танцоров также украсили цветами. Вот только не обошлось без казуса.

Группа ЛОТОS выступила на "Балу цветов" в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

«Изначально я пришла сюда как в клипе – в колготках и трусах. Только когда я уже нарядилась, поняла: что-то не так», – призналась Александра после выступления.

Одно дело – образ в клипе, другое – танцевать в трусах на сцене, установленной посреди столичной Ратушной площади.

«Организатор так посмотрела на нас перед выходом и сказала: ладно, вы артисты – фрики, вам можно, – смеясь, вспоминает Александра. – И слава богу, я вовремя вспомнила, что у меня в сумке есть белые лосины, которая подруга отдала мне, чтобы обрезать на шорты для танцовщицы. И я бегу их надеваю, иначе это был бы не эпатаж, это был бы великий провал».

Группа LOTOS на "Балу цветов" в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Солистка ЛОTOS обожает сцену и всегда готова на смелые образы, которые зачастую придумывает и делает собственноручно.

«Эпатажный образ может быть и легко воплощаемым. Например, когда мы выступали с этой песней в Питере – напечатали на футболках портреты Керсти Кальюлайд. Совсем другое дело – здесь, с цветами. Я теперь понимаю, насколько цветочный бал, на самом деле масштабный, сложный и дорогостоящий проект. Что кудесницы, которые создают эти платья – они ненормальные, в хорошем, творческом смысле этого слова», – говорит Вилюмовская.

Александра Вилюмовская в клипе "На карантине" ФОТО: Pilt videost