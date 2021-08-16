ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Канадский военный корабль в Таллиннском порту вызывает вопросы

Почему этот военный корабль стоит в Таллиннском порту?

- спрашивает обеспокоенный читатель, отправивший фотографии в Elu24.

Это немного пугает.

Это канадский фрегат, который сегодня является одним из крупнейших боевых кораблей. CBO оценивает стоимость нового фрегата чуть более миллиарда евро.

Посольство Канады сообщило Elu24, что фрегат ВМС Канады HMCS Fredericton и его команда находятся с визитом в Эстонии. Одна из причин визита - хорошие дипломатические отношения между Канадой и Эстонией, которые продолжаются 30 лет. По этому поводу на теплоходе уже был организован праздничный прием.

По словам коммодора Королевского военно-морского флота Канады Брэдли Питса, цель визита в Таллинн - укрепление и поддержание отношений со странами-членами НАТО.

Канадский военный корабль в Таллиннском порту. ФОТО: Erakogu

Последний раз это судно было в Таллинне в 2015 году в рамках учений Open Spirit.

Канадский военный корабль в Таллиннском порту. ФОТО: Erakogu

Канадский военный корабль в Таллиннском порту. ФОТО: Lugeja foto



