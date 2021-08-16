ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Канадский военный корабль в Таллиннском порту вызывает вопросы

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Канадский военный корабль в Таллиннском порту вызывает вопросыКомментарий посольства!
Читатель прислал в редакцию портала Elu24 фото, сделанные в Таллиннском порту, где стоит канадский военный корабль.
Читатель прислал в редакцию портала Elu24 фото, сделанные в Таллиннском порту, где стоит канадский военный корабль.
- спрашивает обеспокоенный читатель, отправивший фотографии в Elu24.
Это канадский фрегат, который сегодня является одним из крупнейших боевых кораблей. CBO оценивает стоимость нового фрегата чуть более миллиарда евро.
Посольство Канады сообщило Elu24, что фрегат ВМС Канады HMCS Fredericton и его команда находятся с визитом в Эстонии. Одна из причин визита - хорошие дипломатические отношения между Канадой и Эстонией, которые продолжаются 30 лет. По этому поводу на теплоходе уже был организован праздничный прием.
По словам коммодора Королевского военно-морского флота Канады Брэдли Питса, цель визита в Таллинн - укрепление и поддержание отношений со странами-членами НАТО.
Последний раз это судно было в Таллинне в 2015 году в рамках учений Open Spirit.