ВИДЕО ⟩ Ида Галич взяла эксклюзивное интервью у Райана Рейнольдса

Во время беседы актер рассказал Иде про любимые моменты в новом фильме. Рейнольдс не стал скрывать, какую песню, цвет и напиток он любит: «Мой любимый цвет - зеленый!». Артист признался, кого из своих современников считает гением и раскрыл свои секреты воспитания детей.

Напомним, с 2012 года Рейнольдс состоит в браке с актрисой Блейк Лайвли. Супруги растят трех дочерей. До этого артист был женат на Скарлетт Йоханссон.

Наиболее известен по ролям в ситкоме «Два парня, девушка и пиццерия», а также в фильмах «Король вечеринок», «Просто друзья», «Да, нет, наверное», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Погребенный заживо», «Блэйд: Троица», «Зеленый Фонарь», «Дэдпул», «Дэдпул 2» и «Телохранитель киллера».