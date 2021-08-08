ФОТО ⟩ Нарвская жена тренера сборной России по футболу похорошела и балует подписчиков

Сейчас Дарья Карпина в Нарве бывает лишь в гостях у родственников, большую часть времени проводит с мужем в Ростове-на-Дону, но в связи с новыми обстоятельствами - назначением Валерия Карпина тренером сборной России по футболу - красавица-мать троих дочерей вместе с мужем оказалась в Москве. Откуда балует поклонников горячими снимками.

Буквально на днях Дарья спрашивала подписчиков о том, какой фильм ей лучше посмотреть. «Какой фильм настолько хорош, что вы готовы пересматривать его снова и снова? Думаю, чем занять себя в Москве, пока @vgkarpin весь в работе».

И уже на следующий день снимок на странице Дарьи в Instagram был еще более ярким.