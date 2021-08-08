Пн, 9.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
1

ФОТО ⟩ Нарвская жена тренера сборной России по футболу похорошела и балует подписчиков

Валерий Карпин и Дарья Гордеева (Карпина) ФОТО: Instagram

Певица Дарья Карпина - жена именитого футбольного тренера Валерия Карпина - тоже родилась в Нарве и в юношеские годы была популярной в городе певицей одной из самых успешных русских женских групп за все годы в Эстонии - BeFree. 

Сейчас Дарья Карпина в Нарве бывает лишь в гостях у родственников, большую часть времени проводит с мужем в Ростове-на-Дону, но в связи с новыми обстоятельствами - назначением Валерия Карпина тренером сборной России по футболу - красавица-мать троих дочерей вместе с мужем оказалась в Москве. Откуда балует поклонников горячими снимками. 

Буквально на днях Дарья спрашивала подписчиков о том, какой фильм ей лучше посмотреть. «Какой фильм настолько хорош, что вы готовы пересматривать его снова и снова? Думаю, чем занять себя в Москве, пока @vgkarpin весь в работе». 

И уже на следующий день снимок на странице Дарьи в Instagram был еще более ярким.

Смотрите!

НАВЕРХ
Back