ГАЛЕРЕЯ ⟩ Третий день фестиваля Station Narva произвел фурор: толстые стены замка сотрясались от безудержного веселья!

Программа третьего дня была настолько насыщенной и веселой, что народ только и успевал перебегать с площадки на площадку. Под музыку хедлайнеров фестиваля русско-татарской группы АИГЕЛ и британского исполнителя Roni Size народ, словно заколдованный, двигался в такт битам. Но и наши местные группы, такие как AveNue и YE сорвали массу аплодисментов и выступили на высшем уровне, а еще им удалось с головой окунуть посетителей в нарвскую музыкальную культуру.

Перед тем, как пойти на основную площадку проведения фестиваля, мы с оператором отправились на городскую сцену (хотя сценой это было назвать сложно), чтобы послушать бесплатное выступление российской группы АИГЕЛ. Старт отложился на полчаса, потому что у ребят долго не получалось настроить звук. Чтобы это компенсировать, ребята нашли креативный подход и устроили настоящий перформанс из саундчека. Горожане, которые не являлись посетителями фестиваля Station Narva, смогли ненадолго окунуться в эту магическую атмосферу праздника, благодаря зажигательным битам и глубоким текстам АИГЕЛ.

«Подходите ближе! - подозвала скромную публику Айгель, и добавила. – Меня всегда интересовал этот город, так как мы его несколько раз проезжали. И вот мы здесь. Мы выступаем в Нарве, в Нарнии», - пошутила артистка. А начавшие танцевать под треки группы местные бабушки сказали: «Нам бы хотелось попасть на фестиваль, но билет дорогой, а так музыка очень понравилась». Получается, что в Нарве не только прогрессивная молодёжь, но и старшее поколение. А фестивальный абонемент продевался по цене 35 евро, 45 евро на неделе проведения фестиваля, и билеты на один день были по 25 евро. В принципе на день могли бы сходить.



Кстати, публика на фестивале была абсолютно разновозрастной. Были даже очень возрастные посетители. И дети были. В среднем, публика была 35+.

На меня однозначно произвели большое впечатление выступления двух местных нарвских групп — УЕ и AveNue. Это было что-то с чем-то. УЕ своими песнями и стилем напомнили российскую группу «Пошлая Молли» и окунули в подростковый мир. Слушатели восторженно подпевали под смелые песни с нецензурной лексикой.

Кому же удалось по-настоящему проинтегрировать эстонских посетителей в настоящую русско-нарвскую культуры, так это группе AveNue. Причем под баян и балалайку плясали и эстонские подростки! В итоге AveNue так раздухарились, что стали петь такие песни, как «Смуглянка». Спели бы уже и «Катюшу», думаю, эстонцы и ее бы стали подпевать.

А мне лично посчастливилось провести время и подружиться с участниками финской группы New Ro и самой Аигель. Это потрясающие девчонки, очень талантливые и умные. Мы были с ними на одной волне и провели отлично время вместе. О них подробнее чуть позже.



Фестиваль Station Narva, как никто другой, показал, как легко найти контакт, дружбу и понимание разным культурам и национальностям в водовороте уникальной музыки и песен и будучи окруженными историческими сооружениями. Это было словно путешествие во времени и небывалое приключение.