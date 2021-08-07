ГАЛЕРЕЯ ВТОРОГО ДНЯ ⟩ Пока нарвитян отучали от Меладзе и Михайлова, на фестиваль Station Narva нагрянула полиция с проверкой

Station Narva - это фестиваль не только музыки, но и культуры и интеграции. Приезжим показывают главные достопримечательности города и даже устраиваются закрытые экскурсии - по Кренгольмской мануфактуре, но нарвским дачам, по Нарвскому замку. Кстати, он и является в этом году принимающей стороной фестиваля. Здесь расположены три арены: две открытых и одна закрытая. Со смотровой площадки замка можно полюбоваться достопримечательностями города и даже взглянуть, что происходит у соседей через реку - в Ивангороде.

Сам фестиваль проходит уже в четвертый раз и построен он по такому принципу, что там в основном выступают начинающие андерграунд-исполнители и диджеи со всего мира: от России до Исландии. Но для того, чтобы проникнуться атмосферой фестиваля, совершенно не нужно любить эту музыку и исполнителей. Нужно наслаждаться моментом - быть здесь и сейчас. Уютную атмосферу на фестивале создают световые инсталляции, вкусная еда и напитки, а также его публика - здесь вы встретите немногих людей в смокингах, скорее, наоборот. Строгий офисный стиль здесь практически запрещен. Народ выбирает для похода на фестиваль необычные образы. Подробнее об этом рассказал бы Александр Васильев - историк моды, но я вам предлагаю просто посмотреть на галерею второго дня и самим понять, как точно одеты гости.

Поскольку с июля пластиковые стаканчики пошли в ЕС под запрет, теперь на фестивалях можно встретить новую и для многих уже очень привычную систему работы. При покупке напитка вы платите 2 евро за стаканчик - это залог. После мероприятия вы можете его вернуть и получите два евро назад. Можете не возвращать и забрать себе, но и два евро не получите. Это помогает сохранять чистоту на фестивале, потому что оплаченные стаканчики публика так просто не выбрасывает на землю. Дисциплинирует.

Во второй концертный день на разных аренах выступили: Сандер Мёльдер (Эстония), The RIG (Россия), View (Финляндия) и многие другие.

Поскольку Station Narva является первым крупным и массовым фестивалем, здесь пропуск гостей осуществляется по qr-кодам и только для вакцинированных, переболевших коронавирусом или сдавших на месте бесплатный экспресс-тест и получивших негативный результат, сюда нагрянула полиция с проверкой в компании с Департаментом здоровья Эстонии.

Для меня сам фестиваль Station Narva - это свобода, легкость и полный отрыв от реальности.