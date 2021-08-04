Любовный гороскоп на август 2021 года для всех знаков Зодиака

Какой знак зодиака в конце лета обретет счастье в личной жизни? Кто из представителей зодиакального круга найдет свою половинку? Кого ждет разочарование в любви? Чья случайная встреча окажется роковой? Узнайте в любовном гороскопе на август 2021 года, пишет Сегодня.

Овен

Будьте готовы к переменам в самой романтической сфере жизни. То, что раньше вас тревожило и заводило – сейчас может раздражать. И наоборот, человек, мимо которого вы могли спокойно пройти, даже не взглянув, вдруг заинтересует с необыкновенной силой, как будто у вас открылись глаза.

Телец

Будьте готовы к тому, что вам придется опекать своих близких сильнее обычного. И ваша половинка будет ждать от вас проявления инициативы , заботы и внимания. Не отталкивайте любимого человека, наоборот, чаще напоминайте ему о любви, и вам тут же ответят взаимностью.

Близнецы

Развивать чувственную сферу своей личной жизни сложно, но можно. Больше прислушивайтесь к потребностям партнера и своему собственному телу. В этом последнем летнем месяце любовь готова вспыхнуть чуть ли не на голом месте. Но поддавшись чувствам, не теряйте голову.

Рак

Для многих Раков август 2021 – это месяц серьезных перемен в статусе, причем в позитивном ракурсе. Благоприятно регистрировать браки и играть свадьбы , только соотносите даты своих торжеств с церковным календарем, чтобы соблюсти все положенные ритуалы и никого не обидеть.

Лев

Приятной гармонией во взаимоотношениях будет наполнен последний месяц лета. По возможности вам следует как можно больше времени проводить наедине со своей половинкой. Хорошим решением будет провести совместный отпуск или хотя бы однодневную вылазку на природу.

Дева

Для начала разберитесь в себе, а уже потом озвучивайте претензии своему партнеру. Чего вы ждете от этого человека – материальных благ, покровительства, интима или же любви? Исходя из такого анализа, действуйте дальше, но только не думайте, что ваши чувства будут взаимными.

Весы

В личной жизни вы рискуете погрузиться в череду несбыточных обещаний. Будьте готовы к тому, что, если вы не исполните желание любимого человека, то нарветесь на волну критики и недоверия. А кому нужно испорченное настроение? Это не лучшее развитие для чувственной сферы жизни.

Скорпион

Если вы готовы к переменам в личной жизни и новому витку в отношениях, тогда дерзайте. Вы даже не испытаете особого сожаления, потому что жизнь не стоит на месте , и все в ней скоротечно. Но если вам дороги прежние отношения, проявите максимум внимания к своему партнеру.

Стрелец

В августе 2021 Стрельцам важно не разочаровывать свою вторую половинку. Вам будут делать приятные сюрпризы – будьте благодарны и обязательно отвечайте взаимными подарками. Вспомните свои чувства на заре ваших отношений – они могут вспыхнуть с новой силой.

Козерог

Не стесняйтесь своих чувств и не бойтесь добиваться желаемого. В августе вам повезет в любви, стоит лишь посмотреть на себя с другого ракурса и поверить в собственные силы. А партнер раскроет для себя те ваши таланты, которые до сих пор скрывались от его влюбленных глаз.

Водолей

В августе у Водолеев будет мечтательное настроение, может даже появиться ностальгия по былым чувствам , которые готовы воспламениться с новой силой вопреки любому здравому смыслу. Но разве любовь когда-то подчинялась логике? Вам придется лишь покорно следовать за призраками прошлого.

Рыбы