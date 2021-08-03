МОЖНО НА ПЛЯЖ? ⟩ Какую погоду подарит нам последний летний месяц
Согласно прогнозу службы погоды Эстонии, август будет по-летнему теплым и с небольшим количеством осадков, передает BNS.
Согласно прогнозу службы погоды Эстонии, август будет по-летнему теплым и с небольшим количеством осадков, передает BNS.
Средняя температура воздуха будет удерживаться в пределах нормы или выше (норма 15,8-18 градуса тепла). Количество осадков – в пределах нормы или ниже (норма 72-91 мм).
Месяц начнется на кромке циклона с кратковременными дождями и сравнительно прохладной погодой. Уже с 4 августа усилится влияние антициклона, два или три дня не будет сильных осадков. По ночам будет сравнительно ясно, минимальная температура воздуха будет падать до 5-8 градусов тепла, это отрицательно повлияет на теплолюбивые растения. Температура воздуха днем сравнительно быстро будет подниматься на несколько градусов выше 20 градусов тепла.
7 августа на побережье Балтийского моря придет первый, а 9 августа предположительно и второй южный циклон, которые поднимут ветер, принесут кратковременные дожди и вновь поднимут температуру воздуха до царившей в разгар лета.
После 10 августа с кромки циклона временами будут приходить кратковременные дожди. Начиная с середины месяца в случае усилившегося на северных широтах антициклона ожидается преобладание сравнительно сухой и умеренно теплой погоды.
В последней трети месяца, если сохранится воздействие антициклона, ночью в ясную погоду температурный фон будет падать ниже 10 градусов тепла, а днем будет по-прежнему подниматься выше 20 градусов.
В конце месяца антициклон предположительно ослабнет, а вероятность осадков возрастет, ожидается похолодание.