Пять фильмов, которые нас чему-то научили

— произнес один из героев сериала, комментируя личный опыт с запрещенными веществами.

В сюжете нет чудесного излечения Мел от наркозависимости. Она борется с наркотиками годами. Эта сюжетная линия во всех красках показывает, что бывает с людьми, которые решают связать жизнь с запрещенными веществами. Кто-то вовремя останавливается, а кто-то, как Мел, падает на самое дно. Ее история заканчивается хэппи-эндом: она небезуспешно борется с зависимостью, рожает ребенка, воссоединяется с любимым и открывает реабилитационный центр.

«Форрест Гамп» — не обращай внимание на чужое мнение

Главную роль в «Форресте Гампе» сыграл актер Том Хэнкс, за что получил премию «Оскар» в 1995-м. В драме рассказывается о добром мальчике с низкими умственными способностями, который живет в штате Алабама. Кроме слабоумия, у Форреста проблемы с ногами, он носит специальные растяжки. Жители города посмеиваются над ним, а мать учит сына: «Не позволяй людям говорить, что они лучше тебя! Если бы бог хотел сделать всех одинаковыми, он бы всем одел растяжки!»

Форрест и правда не обращает внимание на свои недостатки, живет насыщенной жизнью. Он невольно становится свидетелем и участником ключевых исторический событий США в XX веке. Герой фильма спасает боевых товарищей во время обстрела во Вьетнаме, куда он отправился служить в армию. Форрест Гамп становится героем за свои боевые подвиги.

Он решает воплотить мечту погибшего на войне лучшего друга по имени Бабба: Форрест создает бизнес по ловле креветок. Поначалу в его успех никто не верит. Семья Баббы буквально крутит у виска, а продавец лодки со смехом продает судно. Но Форресту удается построить прибыльный бизнес благодаря урагану Кармен, который обрушился на южные штаты в 1974-м. На берег выбросило тонны креветок, герой в миг разбогател. Но став мультимиллионером, Форрест продолжал жить в своем доме в Алабаме и бесплатно косил газон на футбольном поле.

Мама говорила, что человеку нужно только самое необходимое. Остальное — это показуха,

— сказал главный герой фильма.

В жизни Форреста Гампа была и любовь — одноклассница Дженни. Он проносит свои чувства через весь сюжет фильма несмотря на то, что они изначально были несовместимы. В конечном итоге Форрест и Дженни поженились. В конце фильма девушка умирает от неизлечимой болезни, а Гамп воспитывает их общего сына. Драма Роберта Земекиса учит зрителя, что не стоит обращать внимание на чужое мнение. Главное — оставаться собой. Ведь, как говорил Форест Гамп: «Ты всегда будешь собой, только разным».

«Там, где сердце» — не падать духом в критических ситуациях