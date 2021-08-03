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Пять фильмов, которые нас чему-то научили

Tom Hanks Forrest Gumpi rollis ФОТО: imdb.com

Миссия режиссеров не только заработать денег на своем фильме, но и вдохновить зрителя, а может быть, вселить надежду. В истории кинематографа есть много фильмов, которые лишь одной сценой способны побудить на новые начала, принятие правильного решения или наоборот, оградить от фатальной ошибки. После просмотра каких фильмов ваша жизнь может измениться к лучшему, рассказывает 5-tv.ru.

«Вид сверху лучше» — борись за свою мечту

Романтическая комедия с Гвинет Пэлтроу в главной роли вышла на экраны в 2003-м. В сюжет заложена история девушки из глухой американской провинции, которая решила стать стюардессой. Донна Дженсен начала карьеру в небольшой местной авиакомпании. Условия труда ее гнетут: небольшие самолеты, невоспитанные пассажиры и эконом-класс.

Девушка мечтает попробовать себя в крупных авиалиниях. В качестве пособия к мечте служит автобиографическая книга вымышленной в фильме звезды — легендарной стюардессы Салли Вестон. В один момент Донна решается пройти обучение в крупной авиакомпании. Вместе с ней отправилась ее подруга Кристина. Мечты девушки начинаю сбываться, когда она в ходе обучения знакомится со своим кумиром: Вестон видит в Донне потенциал и пророчит ей работу в первом классе.

Где бы вы ни жили, что бы ни говорили о вас окружающие, вы можете добиться всего, чего хотите. Но нужно начинать прямо сейчас. Прямо сию секунду,

— сказал один из героев фильма.

Но результаты теста рушат все ее планы: героиню отправляют на внутренние рейсы, а ее подругу в первый класс международных перелетов. Донна несколько лет проработала в небе над США, но вскоре поняла, что результаты ее теста — ошибка. Донна снова приступила к борьбе за свою мечту: пересдала экзамен и доказала руководству авиакомпании, что она достойна большего. Пример Донны Дженсон в фильме «Вид сверху лучше» доказывает, что вся наша жизнь зависит только от нас самих: будем ли мы плыть по течению и согласимся с обстоятельствами или наоборот, продолжил борьбу за свою мечту.

Сериал «Клон» — никогда не связывайся с наркотиками

Многие люди не воспринимают телесериалы всерьез, особенно, если они были сняты в Латиноамериканских странах. Бразильский сериал »Клон» одна из популярнейших мыльных опер 2000-х. В нем поднято несколько вечных и серьезных тем. Одна из сюжетных линий — наркозависимость Мел — дочери главного героя — Лукаса Ферраса. Ее сыграла актриса Дебора Фалабелла. Скромная и умная девочка из обеспеченной семьи страдает от непонимания родных: членов семьи не заботит ее внутренний мир, а лишь ее способности, которые принесут славу в копилку Феррасов. Кроме того, родные Мел не принимают ее возлюбленного Шанди: он работал личным водителем Мел и не имел высшего образования. Для них он «нищий проходимец».

Разумеется, Маиза — мама Мел — против ее связи с Шанди. Она строит ему козни. Девушка не выдерживает и начинает принимать легкие наркотики, а потом переходит на тяжелые. Позже она становится зависимой, отдаляется от друзей, семьи и любимого человека. В сериале «Клон» подробно показаны сцены ломок героини, уличного воровства ради дозы и даже ограбление собственного дома.

Наши воспоминания — самый жестокий палач,

— произнес один из героев сериала, комментируя личный опыт с запрещенными веществами.

В сюжете нет чудесного излечения Мел от наркозависимости. Она борется с наркотиками годами. Эта сюжетная линия во всех красках показывает, что бывает с людьми, которые решают связать жизнь с запрещенными веществами. Кто-то вовремя останавливается, а кто-то, как Мел, падает на самое дно. Ее история заканчивается хэппи-эндом: она небезуспешно борется с зависимостью, рожает ребенка, воссоединяется с любимым и открывает реабилитационный центр.

«Форрест Гамп» — не обращай внимание на чужое мнение

Главную роль в «Форресте Гампе» сыграл актер Том Хэнкс, за что получил премию «Оскар» в 1995-м. В драме рассказывается о добром мальчике с низкими умственными способностями, который живет в штате Алабама. Кроме слабоумия, у Форреста проблемы с ногами, он носит специальные растяжки. Жители города посмеиваются над ним, а мать учит сына: «Не позволяй людям говорить, что они лучше тебя! Если бы бог хотел сделать всех одинаковыми, он бы всем одел растяжки!»

Форрест и правда не обращает внимание на свои недостатки, живет насыщенной жизнью. Он невольно становится свидетелем и участником ключевых исторический событий США в XX веке. Герой фильма спасает боевых товарищей во время обстрела во Вьетнаме, куда он отправился служить в армию. Форрест Гамп становится героем за свои боевые подвиги.

Он решает воплотить мечту погибшего на войне лучшего друга по имени Бабба: Форрест создает бизнес по ловле креветок. Поначалу в его успех никто не верит. Семья Баббы буквально крутит у виска, а продавец лодки со смехом продает судно. Но Форресту удается построить прибыльный бизнес благодаря урагану Кармен, который обрушился на южные штаты в 1974-м. На берег выбросило тонны креветок, герой в миг разбогател. Но став мультимиллионером, Форрест продолжал жить в своем доме в Алабаме и бесплатно косил газон на футбольном поле.

Мама говорила, что человеку нужно только самое необходимое. Остальное — это показуха,

— сказал главный герой фильма.

В жизни Форреста Гампа была и любовь — одноклассница Дженни. Он проносит свои чувства через весь сюжет фильма несмотря на то, что они изначально были несовместимы. В конечном итоге Форрест и Дженни поженились. В конце фильма девушка умирает от неизлечимой болезни, а Гамп воспитывает их общего сына. Драма Роберта Земекиса учит зрителя, что не стоит обращать внимание на чужое мнение. Главное — оставаться собой. Ведь, как говорил Форест Гамп: «Ты всегда будешь собой, только разным».

«Там, где сердце» — не падать духом в критических ситуациях

Малоизвестный фильм с Натали Портман в главной роли вышел в 2000-м. Актриса сыграла героиню Новали. Девушку предали дважды. Первой была ее мать, которая бросила героиню в детстве. Второй раз Новали предал ее возлюбленный: по пути в Калифорнию он оставил ее без копейки денег на последних месяцах беременности в супермаркете, куда они заехали, чтобы та купила себе шлепанцы. В итоге Новали было некуда пойти, она какое-то время жила в супермаркете и даже родила там дочь. Журналисты прозвали девушку «матерью из „Вол-Март“».

Но после рождения малышки в жизни Новали появилась подруга, которая приютила ее. Героине пришлось начинать жизнь с чистого листа. За все время девушка не проронила ни слезинки, не давала себе повод падать духом. Она с геройством отстояла свое право на счастливую жизнь: построила карьеру фотографа, вырастила дочь, обзавелась собственным домом и нашла настоящую любовь.

Фильм «Там, где сердце» учит зрителя, что успешным может стать любой человек. Да, сюжет выглядит как сказка, но он несет ее главный посыл — оставаться хорошим человеком при любых обстоятельствах. Даже если в вашей жизни много плохих людей, не позволяйте им сломить свой дух.

«Прислуга» — все люди равны

Хоть рабство в США отменили еще в 1865-м, чернокожее население не могло добиться равноправия плоть до второй половины XX века. Эта тема поднята в фильме «Прислуга» по одноименной книге Кэтрин Стокетт. Действия драмы происходят в разгар Движения за гражданские права чернокожих в США в 60-х. На Юге страны было принято держать в доме прислугу. Их почти не считали за людей, а некоторые хозяйки даже брезговали ходить с ними в один туалет. Но без прислуги обойтись никто не мог.

Главная героиня Скиттер только выпустилась из колледжа и мечтает стать журналистом. Чтобы попасть на работу в престижное нью-йоркское издание, девушке нужно набраться опыта. Она устраивается на работу в местное издание в родном штате Миссисипи и ведет рубрику о домоводстве. Чтобы добиться успехов в карьере, Скитер решает написать книгу о реальной жизни чернокожих женщин, которые работают прислугой.

Уродство — это то, что растет внутри: подлость, жестокость,

— сказала няня Скитер.

На протяжении всего сюжета фильма зритель наблюдает вопиющую несправедливость. Белое население, которое мнит себя главными в штате, во многом уступает чернокожим в моральном плане. Поступки некоторых героинь настолько жестоки, что их с трудом можно назвать даже зверскими. Скитер встает на сторону прислуги, ведь ее воспитала чернокожая женщина. В конечном итоге справедливость восторжествует: книга выходит, ставя главных антигероев на место. После просмотра фильма «Прислуга» у зрителя должно обостриться чувство толерантности и справедливости. Все люди равны вне зависимости от цвета кожи и происхождения.

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