Прилучного заподозрили в нетрадиционной ориентации из-за фото с ярким макияжем

Фотографию с неожиданным внешним видом звезда сериала «Мажор» опубликовала в Instagram. На снимке артист позирует в накрашенными тенями синего и фиолетового цвета глазами. Губы и брови Прилучный дополнительно подвел черным карандашом. В произошедшем с его лицом он винит лишь современное общество.

«Современные тенденции довели», – кратко добавил к фотографии актер.

ФОТО: Instagram

Некоторые поклонники неоднозначно восприняли публикацию популярного актера. Нашлись и те, кто в фанатских сообществах стал активно раскручивать тему нетрадиционной сексуальной ориентации актера и высказывать свои подозрения.

«Не может быть... А таким мужественным всегда казался... Теперь понятно, почему развелся»; «Может, он того? Нетрадиционный у нас. Жаль, конечно, а мне очень нравился»; «Павлуша стал по мальчикам? Макияж ужасный, но ничего, мальчики научат», – иронично отметили пользователи в соцсетях.

Однако далеко не все придерживаются подобной теории. Несколько недель назад почитатели творчества звезды «Закрытой школы» предположили, что артист может стать новым героем популярного телешоу «Холостяк».



