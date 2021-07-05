ПОКА ВСЁ ЕЩЕ ЛЕТО ⟩ Где искупаться? 12 самых красивых озёр Эстонии

Озеро Выртсъярв

Viljandi maakond, Oiu küla

Озеро Выртсъярв – это самый крупный внутренний водоём Эстонии. Красивые виды на озеро открываются как из гостевого центра на северном берегу, так и из домиков для отдыха, разбитых вокруг озера. Берега озера низкие и местами заболоченные, однако, в Вайбла вас ждут отличные песчаные пляжи. Рядом с туристическим центром установлена смотровая вышка, с которой открывается красивый вид на озеро и места для пикников. В порту Ойу можно спустить на воду лодки или отправиться в увлекательную поездку на паруснике. Уже много лет озеро является крупнейшим природным питомником угрей в Европе. Площадь озера 720 м2, вокруг него удобно путешествовать как пешком, так и на велосипеде.

Зона отдыха на северном побережье Чудского озера и гостевой центр Каукси

Ida-Viru maakond, Kauksi küla

Чудское озеро - одно из крупнейших озер Европы. В Каукси расположен прекрасный пляж. Зона отдыха на северном побережье Чудского озера простирается от Таммиспяэ до Васкнарвы. Здесь находятся верховые и низовые болота, дюны Ярвевялья и Смольница. Зона отдыха богата реками. Например, озерная система Куртна включает в себя примерно 40 озер на площади около 30 км2. Также здесь открыт туристический центр, который знакомит посетителей с особенностями местной природы и возможностями отдыха в Причудье. Можно остановиться в кемпинге, старинном домике или разбить палатку.

Саадъярв

Tartu maakond, Äksi alevik

Саадъярв – это единственное озеро, относящееся как к 10 крупнейшим, так и 10 глубочайшим озёрам Эстонии. Площадь озера составляет 708 гектаров, максимальная глубина – 25 метров. Саадъярв находится в ландшафтном заказнике Вооремаа, прямо на границе Тартуского и Йыгеваского уездов. С озером Саадъярв и озерными валунами связаны легенды о мифическом герое эстонцев – Калевипоэге. Саадъярв – это популярное место отдыха, где интересно круглый год. В этом районе есть множество памятников культуры, музеев, мест для ночлега, развлечений, а также несколько песчаных пляжей с игровыми площадками.

Озеро Вагула

Võru maakond, Järvere küla

Озеро Вагула расположено в 2 километрах к западу от города Выру. Площадь озера составляет 602,8 гектаров, протяженность береговой линии – 17,8 километров (длина – 4,6 километра, ширина – около 1,7 километра). Максимальная глубина – 11,5 метров (средняя глубина – 5,3 метра). Берега низкие, в основном песчаные или галечные. В озере сильное течение: самая длинная в Эстонии река Выханду проходит через озеро Вагула и несет свои воды в Чудское озеро по так называемому «Итальянскому каналу». Озеро богато рыбой. Здесь водятся лещ, окунь, ерш, плотва, щука, язь, сазан и другие. Из водоплавающих птиц здесь гнездятся большие поганки, лысухи, кряквы, чирки и так далее.

Водохранилище Паункюла

Harju maakond, Kiruvere küla