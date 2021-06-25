«Я в отчаянии!» Анджелина Джоли беспокоится за здоровье дочери после операции

46-летняя Анджелина Джоли рассказала, что столкнулась с неприятной ситуацией в ходе реабилитационного периода дочери. По словам артистки, врачи при лечении не учитывают оттенков кожи при проявлениях аллергии, а ведь 16-летняя Захара родом из Эфиопии.
«У меня есть дети разного расового происхождения, и я знаю, когда у них появлялась сыпь, то выглядела она совершенно по-разному. Но всякий раз, когда я изучала медицинские источники, ориентиром была белая кожа. Недавно моя дочь Захара перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа «станет розовой». Что значит розовой?! Я просто в отчаянии», — негодовала знаменитость.
Анджелина не стала уточнять, в связи с чем девушке пришлось перенести хирургическое вмешательство. Однако уже не в первый раз за последнее время ее детям требуется помощь медиков. Так, например, весной средней дочке звезды Шайло прооперировали ногу. Из-за травмы девочке пришлось передвигаться на костылях, чем она серьезно встревожила поклонников.
Бывшая жена Питта добавила, что сестры поддерживали друг друга в непростой период. «Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать — это закрыть глаза и глубоко вздохнуть», — говорила она.
Напомним, что Джоли до сих пор борется за единоличную опеку над детьми. Актриса уверяет, что бывшему супругу Брэду Питту нельзя доверять ребят, обвиняет его в домашнем насилии. Слова матери готов был подтвердить и старший сын Мэддокс, однако суд отклонил показания юноши. «Брэд чувствует, что он все больше отстраняется от детей, и это его просто опустошает», — делились источники.