«Я в отчаянии!» Анджелина Джоли беспокоится за здоровье дочери после операции

«У меня есть дети разного расового происхождения, и я знаю, когда у них появлялась сыпь, то выглядела она совершенно по-разному. Но всякий раз, когда я изучала медицинские источники, ориентиром была белая кожа. Недавно моя дочь Захара перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа «станет розовой». Что значит розовой?! Я просто в отчаянии», — негодовала знаменитость.

Актриса Анджелина Джоли и ее дети Вивьен Джоли-Питт (слева направо), Захара Джоли-Питт, Шайло Джоли-Питт и Нокс Леон Джоли-Питт позируют фотографам по прибытии на премьеру фильма «Малефисента Хозяйка зла». в центре Лондона в среду, 9 октября 2019 г. Звезда старается уделять внимание всем наследникам. ФОТО: Grant Pollard/AP

Анджелина не стала уточнять, в связи с чем девушке пришлось перенести хирургическое вмешательство. Однако уже не в первый раз за последнее время ее детям требуется помощь медиков. Так, например, весной средней дочке звезды Шайло прооперировали ногу. Из-за травмы девочке пришлось передвигаться на костылях, чем она серьезно встревожила поклонников.

Бывшая жена Питта добавила, что сестры поддерживали друг друга в непростой период. «Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать — это закрыть глаза и глубоко вздохнуть», — говорила она.