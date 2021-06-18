ВИДЕО ⟩ Жена Мартина Хельме сбросила вес и тут же вернула себе старого друга

Ева, которая в мае отметила свою 20-ю годовщину свадьбы с Мартином, недавно призналась, что похудела на 18 килограмм и рассказала Elu24, чем она больше всего довольна в результате похудении.

«Намного проще, действительно, я чувствую себя лучше», - прокомментировала Ева и продолжила, «что мне больше всего понравилось на этом пути то, что у я рернула себе одного старого друга - себя».

Ева также рассказала, с чего началось ее путь по снижению веса. «В какой-то момент я увидела, что у меня есть шкаф, полный одежды другой женщины, ее больше никто не носит, и что-то нужно с этим делать», - объяснила Ева.

На торжественное мероприятие Ева выбрала синее платье от модельера Лиины Стеин, за покупкой которого в магазин пошёл никто иной как ее муж-политик.