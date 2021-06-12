ФОТО ⟩ Агата Муцениеце с детьми приехала отдыхать в Латвию
В свой отпуск латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию, пишет RUS.TVNET.
В свой отпуск латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию, пишет RUS.TVNET.
Сторис актрисы заполнены кадрами ее времяпрепровождения в деревне вместе с сестрой Сантой.
Агата гуляет, загорает и делится с подписчиками красивыми фото закатов и пейзажей. Актриса сделала снимок с граблями и косой и подписала его словами: "Вот мне кажется, ничем не хуже Gucci".
"Нарвала сирени. А вы любите такой отдых? Деревенский? #местосилы" - подписала она серию фотографий.
Перед своим приездом в Латвию Агата призналась: "Вот и наступило такое долгожданное всеми нами лето! Ура! Признаюсь честно, я всегда очень жду лето, ведь это как маленькая отдельная жизнь длиной в целых три месяца. Со своими неповторимыми закатами и восходами солнца, прогулками, разговорами, детскими каникулами и деревней!".
Напомним, 32-летняя Агата Муцениеце и 33-летний Павел Прилучный расстались в прошлом году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились дети - Мия и Тимофей.
Павел Прилучный теперь состоит в отношениях с Мирославой Карпович, правда, актеры официально не подтвердили свои отношения, но уже выходили в свет как пара. Сейчас влюбленные вместе отдыхают на Мальдивах.