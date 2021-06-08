Кинопутешествие: шесть фильмов, где Лондон — один из персонажей

Действие этого дерзкого кино происходит в до жути стилизованном, своего рода панковском Лондоне 1970-х. «Вокруг света» попросил журналиста Дмитрия Барченкова выбрать еще четыре фильма и два сериала, посмотрев которые можно было бы испытать восторг от британской столицы.

«Джентльмены» Гая Ричи (2019)

Предпоследний на данный момент фильм такого разного Гая Ричи («Большой куш», «Аладдин») и первый после возвращения режиссера из студийного плена. Стильный наркобарон (Мэттью МакКонахи) хочет отойти от дел и передать свой бизнес кому-то еще. За его дело начинают бороться все лондонские проходимцы. Город здесь не только играет важную роль, но еще и изображен максимально привлекательно.

«Приключения Паддингтона 2» Пола Кинга (2018)

Фильм некоторое время считался лучшим в истории кино по версии сайта-агрегатора Rotten Tomatoes. Милой истории про плюшевого медведя удалось побороть даже великого «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса. Сегодня, правда, мишку сместила американская драма «Не оставляй следов». Второй «Паддингтон» же от этого нисколько не потерял в качестве: это один из самых смешных, обаятельных и жизнеутверждающих сюжетов для детей и взрослых, в котором одну из своих лучших ролей (злодея!) исполнил Хью Грант. Место действия –– современный Лондон.

«Престиж» Кристофера Нолана (2006)

В этом фильме мастера блокбастеров-головоломок Кристофера Нолана («Начало», «Довод») зритель погружается в Лондон времен королевы Виктории. Два иллюзиониста борются за титул лучшего. В ходе борьбы использовать можно любые средства –– вплоть до убийства. Мощнейший сюжет, рассказанный в декорациях британской столицы.

«Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж (2016 — 2019)

Сериал кинематографистки Фиби Уоллер-Бридж по сути о себе самой стал настоящим прорывом для британской телеиндустрии. Остроумная и уверенная в себе жительница современного Лондона пытается найти счастье и того самого мужчину, с которым не будет тоскливо. Смешно, едко, ярко. И да, это тот самый проект, в котором героиня через экран общается со зрителями.

«Шерлок» Стивена Моффата и Марка Гэтисса (2010 — 2017)