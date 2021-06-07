БЕГОМ КУПАТЬСЯ ⟩ Температура воды в Эстонии поднялась до 22 градусов!

По данным службы погоды , самая теплая морская вода на пляже Хельтермаа на острове Хийумаа составляла 19,2 градуса. Из внутренних водоемов самая теплая температура воды на сегодня в озере Тамула, в уезде Выру - 22 градуса, и 20 градусов в реке Кяэпа, уезд Тартумаа.

Самая низкая температура воды наблюдается в море в Ристне, уезд Ляэнемаа, где температура воды составляет всего 8,2 градуса, и во внутренних водах реки Лыве, в Саареском уезде - 11,1 градуса.



Столичные пляжи также радуют теплой водой. На пляже Пирита вода составляет 17 градусов, а на озере Харку - 21 градус!



Официальный купальный сезон длится с 1 июня по 31 августа.

Limon.ee желает всем изумительного лета!