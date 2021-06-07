БЕГОМ КУПАТЬСЯ ⟩ Температура воды в Эстонии поднялась до 22 градусов!
В течение первой недели купального сезона максимальная температура воды для купания поднялась до 20 градусов. А сегодня температура достигла уже 22 градусов!
В течение первой недели купального сезона максимальная температура воды для купания поднялась до 20 градусов. А сегодня температура достигла уже 22 градусов!
По данным службы погоды, самая теплая морская вода на пляже Хельтермаа на острове Хийумаа составляла 19,2 градуса. Из внутренних водоемов самая теплая температура воды на сегодня в озере Тамула, в уезде Выру - 22 градуса, и 20 градусов в реке Кяэпа, уезд Тартумаа.
Самая низкая температура воды наблюдается в море в Ристне, уезд Ляэнемаа, где температура воды составляет всего 8,2 градуса, и во внутренних водах реки Лыве, в Саареском уезде - 11,1 градуса.
Столичные пляжи также радуют теплой водой. На пляже Пирита вода составляет 17 градусов, а на озере Харку - 21 градус!
Официальный купальный сезон длится с 1 июня по 31 августа.
Limon.ee желает всем изумительного лета!