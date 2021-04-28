ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! ⟩ Смотрите, как выглядела Пугачева в 17 лет

Продюсер Андрей Разин продолжает ностальгировать на своей странице в Instagram. На этот раз он опубликовал на своей странице архивные фото Аллы Пугачевой.

Сначала Разин показал подписчикам, как он и Примадонна российской эстрады выглядели в 17 лет. Затем Разин обнародовал фото, сделанное спустя долгое время, когда они с Пугачевой уже стали легендарными артистами, «поставившими на уши весь СССР».

«Все спрашивают, а как мы выглядели с Аллой Пугачевой в семнадцать лет. Вот так», — пояснил Андрей Разин.

Фанаты пришли в восторг от фотографий. 17-летняя Пугачева носила каре и челку, а юный Разин был модником и ходил в рубашках с расстегнутыми верхними пуговицами.



