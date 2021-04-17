Гороскоп на 17 января: у Близнецов будут неприятности, а у Дев - испытания

Лев

Неплохой день для тех, кто знает, к чему стремится. Еще не определились с целями? Воспользуйтесь возможностью как следует все обдумать, и не предпринимайте никаких действий, пока не сделаете этого. Люди, привыкшие полагаться на удачу, рискуют многое потерять; излишняя доверчивость может стать причиной проблем как на работе, так и дома. Финансовое положение значительно не изменится, если вы не станете заключать заведомо убыточных сделок.

Представители старшего поколения не скупятся на критику, и вам нечем ответить на упреки в свой адрес. Ищите поддержку у старых друзей и любимого человека – общение с ними прольет бальзам на ноющие раны вашей души.

Дева

Для вас подготовлены серьезные испытания, преодоление которых не только многому научит, но и станет по-настоящему захватывающим процессом. Ваши лучшие качества проявляются в трудных ситуациях, и именно достойное поведение в неблагоприятных обстоятельствах позволит вам привлечь к себе людей, которые изменят вашу жизнь к лучшему. День обещает профессиональные успехи тем, кто работает в сфере законотворчества и юриспруденции.

Хорошо пройдут встречи, немало приятных моментов подарит вам общение со старыми знакомыми. Удачное стечение обстоятельств позволит возобновить отношения, о прекращении которых вы успели пожалеть. Нежелательно посещение многолюдных мест, участие в спортивных состязаниях.

Весы

Жизненный потенциал высок, вы преисполнены оптимизма и энтузиазма, что способствует успеху в профессиональных и личных делах. Возможно получение интересных предложений, появление идей, реализация которых позволит изменить к лучшему вашу жизнь. Будьте очень внимательны: важная и полезная информация может поступить из неожиданного источника. Уверенность в своей правоте будет залогом успеха на деловых переговорах.

Атмосфера в семье тепла и гармонична, взаимопонимание с детьми и родителями может быть достигнуто без особых усилий. Новое романтическое увлечение станет для вас своеобразным испытанием – тот, кто сумеет преодолеть все преграды, обретет настоящее счастье.

Скорпион

У Скорпионов нет причин для тревоги, но самоуверенность представителей данного знака порой переходит все разумные границы. Стремление настоять на своем любой ценой становится причиной конфликтов на работе и дома. Конечно, у вас есть все шансы выйти победителем из любой стычки, но платой за подобные победы будут испорченные отношения с людьми, которые вам очень близки.

Романтические отношения радуют лишь тех, кто не относится к ним слишком серьезно. Остальным же придется немало времени провести в безрадостных размышлениях о причине тех или иных поступков любимого человека. Не бойтесь задавать «неудобные» вопросы: ответ станет для вас приятным сюрпризом.

Стрелец