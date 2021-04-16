САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ «Алиса — аферистка»: мать Аршавина рассказала, как Казьмина обманула ее сына

Мама Андрея Аршавина уверена, что бывшая жена обманула его. Женщина обвинила Алису в краже миллиона евро и доведении ее сына до нервного срыва.

Футболист и не скрывал, что всегда был очень близок с мамой. Татьяна Ивановна долго терпела муссирование личной жизни сына, но все же решила ответить его бывшим пассиям. Первой под раздачу попала Юлия Барановская. С ней Андрей прожил девять лет, стал отцом троих детей. Когда Юля была беременна младшим, выяснилось, что Аршавин тайно встречается с Алисой Казьминой.

Юлия Барановская с детьми. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

«У меня с Юлей всегда были сложные отношения, но мы старались находить точки соприкосновения. Тогда я понимала, что это будет война. Знала, что Юля так просто не отдаст свою лондонскую жизнь и свою историю с Андреем. Так и получилось: Юля объявила Андрюше войну. На него началось просто какое-то невероятное давление», — рассказала Татьяна Ивановна в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Мама Андрея Аршавина ФОТО: скриншот с youtube.com

По мнению матери футболиста, история с Барановской могла бы закончиться совсем иначе, если бы Юлия проявила мудрость, а Алиса — чувство такта. В это трудно поверить, но когда-то у Алисы Аршавиной были идеальные отношения с матерью мужа. Татьяна Ивановна часто виделась с невесткой, хорошо общалась с ее родительницей. Все изменилось в один миг, когда Андрею Аршавину внезапно стали поступать угрозы.

«Андрею угрожали, писали гадкие смс. Однажды он сказал мне: «Мама, если я умру, все имущество нужно переписать на Алису». Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва. Я, конечно, хотела выяснить, что вообще происходит. В итоге Алиса сказала, что Андрей нагрубил каким-то ее влиятельным коллегам, и они таким образом мстят», — говорит Татьяна Ивановна.

Аршавина рассказывала мужу и свекрови, что работает в ФСБ, выполняет опасные задания. Разумеется, в семье верили, что у Алисы есть обширные связи в силовых структурах. После нескольких месяцев психологического давления Аршавин решил откупиться от предполагаемых шантажистов огромной денежной суммой. «Сын позвонил и сказал, чтобы я сняла со счета миллион евро и передала водителю Алисы. Я тогда распоряжалась всеми его счетами. Разумеется, сделала так, как просил сын. Водитель отзвонился мне, сказал, что отдал деньги кому-то там, и нас больше не побеспокоят. Уже потом мы выяснили, что после встречи со мной он сразу поехал в банк, в котором у Алисы был счет. В итоге эти деньги оказались в ее распоряжении. Я до этого ни одного плохого слова про нее не говорила. Лишь после этого случая сказала сыну, что его Алиса — аферистка», — подчеркнула мать спортсмена в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.