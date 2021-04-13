ВИДЕО ⟩ На лыжах и в восхитительных трусах: в Сочи люди голышом спускались с гор

«Сама подготовка была гораздо сложнее, потому что она была короче, чем в обычном году. Но увидим тот энтузиазм, с которым едут любители Boogel Woogel со всей страны, потому что мы приударили. Мы надеемся, что несмотря на такой сложный год, карнавал получится отличным», - сказал организатор лыжного фестиваля в купальниках Никита Грин.

Несмотря на снежную погоду, температура воздуха не была столь холодной, около 0 градусов. Те, кто активно двигались, не замерзли. Но простых зевак на этом фестивале не было.

«Я впервые на данном фестивале, конечно, сегодня очень прохладно, но эмоции просто зашкаливают. Хотим съехать уже и согреться. Просто обалденно», - поделилась впечатлениями девушка по имени Дарья Лукинюх.

В фестивале приняли участие и завсегдатаи, которые уже много лет участвуют в подобных мероприятиях.

Смотрите видео! Рискнули бы покататься на лыжах в одном купальнике?



