Вт, 13.04.2021
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ВИДЕО ⟩ На лыжах и в восхитительных трусах: в Сочи люди голышом спускались с гор

В прошлом году в Сочи из-за пандемии коронавируса был отменен лыжный фестиваль Boogel Woogel, в котором принимают участие мужчины в плавках и женщины в купальниках. Но в этом году ситуация с вирусом в России взята под контроль и массовые мероприятия уже давно разрешены. 

«Сама подготовка была гораздо сложнее, потому что она была короче, чем в обычном году. Но увидим тот энтузиазм, с которым едут любители Boogel Woogel со всей страны, потому что мы приударили. Мы надеемся, что несмотря на такой сложный год, карнавал получится отличным», - сказал организатор лыжного фестиваля в купальниках Никита Грин. 

Несмотря на снежную погоду, температура воздуха не была столь холодной, около 0 градусов. Те, кто активно двигались, не замерзли. Но простых зевак на этом фестивале не было. 

«Я впервые на данном фестивале, конечно, сегодня очень прохладно, но эмоции просто зашкаливают. Хотим съехать уже и согреться. Просто обалденно», - поделилась впечатлениями девушка по имени Дарья Лукинюх. 

В фестивале приняли участие и завсегдатаи, которые уже много лет участвуют в подобных мероприятиях. 

Смотрите видео! Рискнули бы покататься на лыжах в одном купальнике? 


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