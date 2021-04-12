3 знака Зодиака, которые не умеют хранить чужие секреты

В то время как некоторым друзьям мы можем доверить свои самые сокровенные тайны, у каждого из нас есть друг, который просто не может не испортить вечеринку-сюрприз. Причины, которые мешают этим людям держать язык за зубами разные, но результат один — ваша тайна перестает быть тайной.

Итак, три знака Зодиака, которым лучше не доверять секреты:

Стрелец

Будучи философами, Стрельцы всегда сосредоточены на истине. Они хотят докопаться «до сути». Эти яркие, активные и харизматичные личности известны своим умением рассказывать увлекательные истории, а также любовью все преувеличивать и драматизировать.

Не делитесь с ними тайной информацией, потому что если ваша история покажется им достаточно интересной, они не смогут ею не поделиться.

Близнецы

Близнецы — классические сплетники, абсолютно неспособные держать язык за зубами. Их планета-покровитель — Меркурий, поэтому им так сильно хочется с кем-то поговорить. Хотя они и являются душой любой компании, их нельзя привлекать к планированию большого сюрприза. Дело не в том, что они хотят его испортить, им просто нравится играть по своим правилам.

Да, они осторожно обращаются с серьезной информацией, но если она покажется им забавной, они сорвутся.

Дева

Девам также покровительствует Меркурий, а потому они очень любят «потрепаться». Девы склонны принимать активное участие в жизни других людей. Вот только зачастую они склонны к эгоизму. Если они собираются вам помочь, то играть вам придется по их правилам.